Especialistas criticam moeda comum sugerida por Haddad e embaixador da Argentina

Caso aconteceu na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba; garoto acertou quatro números de um bilhete e seis do segundo

Um garoto de 10 anos por pouco não foi o sexto milionário vencedor da Mega da Virada, que aconteceu no dia 31 de dezembro. O caso aconteceu na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Pedro Henrique, de 10 anos, recebeu alguns bilhetes da Mega-Sena de seu tio, no sábado (31) e começou a riscar alguns números para passar o tempo. Rapidamente, começou a imaginar se, por acaso, virasse milionário e acertasse os seis números. No entanto, sua mãe Linda Inês acabou não fazendo os jogos do garoto e após o resultado, se chocou com a chance perdida.

De acordo com Linda Inês, em entrevista ao Diário do Sertão, logo após chegar do trabalho, na casa de sua mãe, o filho pediu para ela fazer os jogos que ele havia imaginado inicialmente. Linda viu os jogos do filho e alertou que os números eram muito repetidos (01, 02, 03…) e disse que o certo era que ele usasse números separados para ter mais chances de vencer.

O garoto ouviu a mãe e voltou para o quarto, com o sonho de acertar os seis números e assim, poder consertar o seu celular, que havia caído dias antes e ficado com a tela quebrada.

Na volta para casa, Pedro insistiu para a mãe jogar os últimos dois bilhetes que ele havia feito. A mãe disse que faria, mas preferiu tirar um cochilo durante a tarde. Após acordar, às 17h, lembrou de fazer os jogos de Pedro, mas o sistema do aplicativo já estava desativado para apostas. Linda Inês já não fazia tanta questão, pois já havia feito os seus jogos dias antes.

Após o resultado, Linda conferiu os bilhetes que Pedro havia deixado com ela e veio o choque: o garoto acertou quatro números de um bilhete e os seis do segundo.

Segundo Linda, a família ficou abatida e Pedro sentiu bastante a chance perdida. De acordo com a mãe do garoto, ela jamais imaginaria que uma criança fosse capaz de acertar os seis números e ficar milionária.

“Ele chorou muito, não queria se alimentar, perdemos a noite porque eu nunca imaginei que uma criança de 10 anos fosse ficar milionária. veio o aviso né, o sonho, ele me entregou o papel… a pessoa se sente culpada até, mas foi feita a vontade de Deus”, disse.

Sem o acerto de Pedro, a Mega da Virada teve cinco apostas vencedoras. Os bilhetes de Floresta (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta feita pela internet, conquistaram, cada um, R$ 108.393.993,26.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários