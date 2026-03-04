Geral
Especialista em inteligência artificial, Ben-Hur Correia ministra palestra no 2º Encontro de Vereadores do Acre
Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista e referência nacional em inteligência artificial (IA), o jornalista Ben-Hur Correia será um dos palestrantes do 2º Encontro de Vereadores do Acre, nesta quinta-feira, 5, no Afa Jardim, em Rio Branco.
O evento é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com o tema A Força do Mandato. O objetivo é reunir os vereadores dos 22 municípios acreanos para debater temas que visem ao aprimoramento, à qualificação e ao fortalecimento dos mandatos parlamentares.
Idealizador e responsável pela realização do encontro desde sua primeira edição, em 2025, o secretário de Governo, Luiz Calixto, avalia que a expectativa é grande, especialmente pela abordagem de temas modernos e essenciais para a atuação legislativa.
“Nós teremos palestras de muito conteúdo, enriquecedoras, que irão transmitir muitas informações, compartilhar muito conhecimento. Temos um tema atualíssimo, que não tem mais volta, que é a inteligência artificial. Temos que nos acostumar a ele ou ficar para trás e estamos proporcionando essa abordagem aos nossos vereadores, mas a comunidade também vai se beneficiar”, destaca.
Calixto acrescenta que a palestra de Ben-Hur Correia é uma oportunidade única e inédita no estado, que promete trazer uma visão inovadora sobre o uso da IA: “É a primeira palestra que será ministrada no Acre por um especialista no assunto”.
Em reunião online preparatória ao evento com o secretário, Ben-Hur Correia disse que está entusiasmado com a possibilidade de vir ao Acre pela primeira vez e adiantou que apresentará de forma prática a inteligência artificial como ferramenta que pode auxiliar os vereadores na modernização dos mandatos, na melhoria da comunicação com a população, na otimização de rotinas e inovação de processos. “A inteligência artificial já é uma realidade acessível e vamos compartilhar como poderá ser utilizada de forma estratégica e responsável para potencializar a atuação dos parlamentares”, acrescentou.
Programação contempla 3 outros temas técnicos
Além da palestra sobre IA, a programação do encontro, prevista para iniciar às 7 horas, contempla outros três temas relevantes para o fortalecimento dos mandatos dos vereadores, com vistas ao desenvolvimento dos municípios acreanos, conforme explica Calixto.
“O objetivo do governo é estreitar o diálogo com as câmaras municipais, pois sabemos o valor e a força de um mandato parlamentar no município. O vereador é aquele que primeiro recebe a demanda da população, portanto um vereador bem-preparado, bem-instruído, bem-informado, com certeza vai fazer um mandato muito mais produtivo, com muito mais entregas à população. Para isso estamos oferendo conteúdo da melhor qualidade, com palestras de extrema importância com palestrantes reconhecidos pelo trabalho que realizam em suas áreas de atuação”, ressalta.
Palestra 1 – “Desafios da execução de obras no Acre”, com Ítalo Lopes – engenheiro civil e secretário de Estado de Obras Públicas do Acre.
Uma abordagem de como as obras públicas estão sendo executadas no Acre, apesar dos desafios da geografia peculiar da região, entre outros, apresentando soluções de engenharia e logística empregadas para superar tais desafios.
Palestra 2 – “Competência legislativa municipal e redação legislativa”, com Cristovam Pontes de Moura – advogado, procurador do Estado do Acre e subchefe da Casa Civil.
Serão apresentados os fundamentos e limites das competências asseguradas aos vereadores para legislar com foco na prevenção de vícios de inconstitucionalidade, além de noções essenciais de técnica legislativa, com instrumentos práticos para fortalecer a segurança jurídica e a qualidade da produção legislativa municipal.
Palestra 3 – “Princípios da comunicação política”, com Wilson JS Rodrigues – marqueteiro político, formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Pública e extensão em Comunicação Pública e Digital.
Um bate-papo sobre os bastidores da comunicação pública e suas exigências e características em diversos cenários incluindo novas ferramentas de tecnologia.
Palestra 4 – “Inteligência artificial”, com Ben-Hur Correia – jornalista, repórter do Grupo Globo e pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Com enfoque prático, a Inteligência Artificial é desmistificada e apresentada como uma tecnologia prática e ferramenta eficaz em auxiliar e ampliar a capacidade humana no aumento da produtividade, melhoria de desempenhos e inovação de processos.
Programação completa
7h – Credenciamento
8h45 – Abertura
9h – Palestra 1 – “Desafios da execução de obras no Acre”, com Ítalo Lopes.
10h – Intervalo
10h30 – Palestra 2 – “Competência legislativa municipal e redação legislativa”, com Cristovam Pontes de Moura.
11h30 – Intervalo
14h – Palestra 3 – “Princípios da comunicação política”, com Wilson JS Rodrigues.
15h – Intervalo
15h15 – Palestra 4 – “Inteligência artificial”, com Ben-Hur Correia.
16h15 – Encerramento
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Nível do Rio Acre registra 8,40 metros e permanece abaixo da cota de alerta
Defesa Civil aponta redução na medição e baixo volume de chuva nas últimas 24 horas
PRF flagra 18 bodes dentro de carro roubado em Pernambuco
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 18 bodes amontoados dentro de um carro na madrugada dessa terça-feira (3/3), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a corporação, sete dos 18 animais estavam mortos por causa da falta de oxigênio.
De acordo com a PRF, os agentes encontraram os 18 animais em condição negligente na parte de trás de um carro após uma ronda de rotina na altura da BR 104, no KM 62 da rodovia.
Durante as diligências, a corporação avistou um Gol branco estacionado no acostamento sem a presença de um condutor ou de um passageiro. O veículo estava destravado e, ao abrir as portas traseiras e os porta-malas, os policiais se depararam com o rebanho de caprinos e ovinos.
Apesar do carro destrancado, as janelas estavam fechadas e os bichos estavam abandonados no carro sem nenhuma ventilação. Ainda segundo a PRF, a falta de ar gerou o sufocamento dos bichos e sete deles morreram.
“Dos 18 bichos, sete perderam a vida devido ao aperto e falta de oxigênio. Os animais que sobreviveram foram encaminhados ao pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação”, comunicou a corporação.
Após constatar a ocorrência, a PRF apurou que além dos animais de criação, o carro também era roubado. O órgão de segurança viária foi comunicado que na noite anterior a operação, na sgeunda-feira, aconteceu um assalto em uma fazenda da região em Caruaru, no qual os bichos e o carro do caseiro foram tomados.
O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para identificação dos assaltantes e os animais serão devolvidos ao proprietário.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Sead e PMAC divulgam reclassificação e convocam candidatos para inspeção de saúde do concurso
Etapa é eliminatória e integra o certame para aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde
A Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) divulgaram nesta quarta-feira (4) o Edital nº 068 SEAD/PMAC, com a relação de candidatos reclassificados e a convocação para a etapa de inspeção de saúde do concurso público destinado ao provimento de vagas para aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde.
O certame é regido pelo Edital nº 001 SEAD/PMAC, de 25 de maio de 2023. A nova publicação atende à solicitação formalizada por meio do Ofício nº 6327/2026/PMAC, constante no Processo SEI nº 0044.003194.00032/2026-03.
Entre os candidatos reclassificados para o cargo de Aluno Oficial Combatente estão Clemilton Pinto de Souza, Éricles Moreno da Silva e Vitor Monteiro Singui, conforme ordem alfabética divulgada no documento oficial.
Também foram convocados para a inspeção de saúde os candidatos Luiz Felipe Kagy Oliveira, Caio de Souza Alemão e Hadassa Mendonça de Souza Nogueira, classificados respectivamente nas posições 70, 71 e 72, com notas finais de 67,60; 67,50; e 67,40.
De caráter eliminatório, a inspeção de saúde tem como objetivo verificar se o candidato possui boas condições físicas e psíquicas para suportar os exercícios do Curso de Formação Profissional e desempenhar as atribuições do cargo.
Os convocados deverão comparecer presencialmente munidos de documento oficial com foto e dos exames laboratoriais e toxicológico atualizados. Em Cruzeiro do Sul, o atendimento ocorre até o dia 20 de março de 2026, das 7h30 às 13h, no 6º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Paraná, nº 441, bairro 25 de Agosto. Em Rio Branco, a inspeção será realizada na Diretoria de Saúde, Sala 5 (JIS), na Rua Omar Sabino, nº 283, bairro Floresta.
Os candidatos deverão apresentar, às próprias expensas, uma série de exames laboratoriais atualizados, incluindo hemograma completo, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, exames de função hepática, sorologias e Beta-HCG para candidatas do sexo feminino, além do exame toxicológico de larga janela de detecção, com análise retrospectiva mínima de 90 dias.
O resultado da etapa poderá indicar aptidão ou inaptidão, podendo ainda a Junta Médica solicitar exames complementares, caso necessário.
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Polícia Militar, das 7h30 às 13h, pelo telefone (68) 98107-5200, ou junto à Secretaria de Estado de Administração, por meio do e-mail [email protected].
