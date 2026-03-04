Especialista em inteligência artificial, Ben-Hur Correia ministra palestra no 2º Encontro de Vereadores do Acre

Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista e referência nacional em inteligência artificial (IA), o jornalista Ben-Hur Correia será um dos palestrantes do 2º Encontro de Vereadores do Acre, nesta quinta-feira, 5, no Afa Jardim, em Rio Branco.

O evento é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com o tema A Força do Mandato. O objetivo é reunir os vereadores dos 22 municípios acreanos para debater temas que visem ao aprimoramento, à qualificação e ao fortalecimento dos mandatos parlamentares.

Idealizador e responsável pela realização do encontro desde sua primeira edição, em 2025, o secretário de Governo, Luiz Calixto, avalia que a expectativa é grande, especialmente pela abordagem de temas modernos e essenciais para a atuação legislativa.

“Nós teremos palestras de muito conteúdo, enriquecedoras, que irão transmitir muitas informações, compartilhar muito conhecimento. Temos um tema atualíssimo, que não tem mais volta, que é a inteligência artificial. Temos que nos acostumar a ele ou ficar para trás e estamos proporcionando essa abordagem aos nossos vereadores, mas a comunidade também vai se beneficiar”, destaca.

Calixto acrescenta que a palestra de Ben-Hur Correia é uma oportunidade única e inédita no estado, que promete trazer uma visão inovadora sobre o uso da IA: “É a primeira palestra que será ministrada no Acre por um especialista no assunto”.

Em reunião online preparatória ao evento com o secretário, Ben-Hur Correia disse que está entusiasmado com a possibilidade de vir ao Acre pela primeira vez e adiantou que apresentará de forma prática a inteligência artificial como ferramenta que pode auxiliar os vereadores na modernização dos mandatos, na melhoria da comunicação com a população, na otimização de rotinas e inovação de processos. “A inteligência artificial já é uma realidade acessível e vamos compartilhar como poderá ser utilizada de forma estratégica e responsável para potencializar a atuação dos parlamentares”, acrescentou.

Programação contempla 3 outros temas técnicos

Além da palestra sobre IA, a programação do encontro, prevista para iniciar às 7 horas, contempla outros três temas relevantes para o fortalecimento dos mandatos dos vereadores, com vistas ao desenvolvimento dos municípios acreanos, conforme explica Calixto.

“O objetivo do governo é estreitar o diálogo com as câmaras municipais, pois sabemos o valor e a força de um mandato parlamentar no município. O vereador é aquele que primeiro recebe a demanda da população, portanto um vereador bem-preparado, bem-instruído, bem-informado, com certeza vai fazer um mandato muito mais produtivo, com muito mais entregas à população. Para isso estamos oferendo conteúdo da melhor qualidade, com palestras de extrema importância com palestrantes reconhecidos pelo trabalho que realizam em suas áreas de atuação”, ressalta.

Palestra 1 – “Desafios da execução de obras no Acre”, com Ítalo Lopes – engenheiro civil e secretário de Estado de Obras Públicas do Acre.

Uma abordagem de como as obras públicas estão sendo executadas no Acre, apesar dos desafios da geografia peculiar da região, entre outros, apresentando soluções de engenharia e logística empregadas para superar tais desafios.

Palestra 2 – “Competência legislativa municipal e redação legislativa”, com Cristovam Pontes de Moura – advogado, procurador do Estado do Acre e subchefe da Casa Civil.

Serão apresentados os fundamentos e limites das competências asseguradas aos vereadores para legislar com foco na prevenção de vícios de inconstitucionalidade, além de noções essenciais de técnica legislativa, com instrumentos práticos para fortalecer a segurança jurídica e a qualidade da produção legislativa municipal.

Palestra 3 – “Princípios da comunicação política”, com Wilson JS Rodrigues – marqueteiro político, formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Pública e extensão em Comunicação Pública e Digital.

Um bate-papo sobre os bastidores da comunicação pública e suas exigências e características em diversos cenários incluindo novas ferramentas de tecnologia.

Palestra 4 – “Inteligência artificial”, com Ben-Hur Correia – jornalista, repórter do Grupo Globo e pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Com enfoque prático, a Inteligência Artificial é desmistificada e apresentada como uma tecnologia prática e ferramenta eficaz em auxiliar e ampliar a capacidade humana no aumento da produtividade, melhoria de desempenhos e inovação de processos.

Programação completa

7h – Credenciamento

8h45 – Abertura

9h – Palestra 1 – “Desafios da execução de obras no Acre”, com Ítalo Lopes.

10h – Intervalo

10h30 – Palestra 2 – “Competência legislativa municipal e redação legislativa”, com Cristovam Pontes de Moura.

11h30 – Intervalo

14h – Palestra 3 – “Princípios da comunicação política”, com Wilson JS Rodrigues.

15h – Intervalo

15h15 – Palestra 4 – “Inteligência artificial”, com Ben-Hur Correia.

16h15 – Encerramento

The post Especialista em inteligência artificial, Ben-Hur Correia ministra palestra no 2º Encontro de Vereadores do Acre appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários