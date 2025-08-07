Espaço industria movimenta mais de R$ 118 milhões em negócios durante a Expoacre 2025

O setor industrial do Acre encerrou sua participação na 50ª edição da Expoacre com um saldo positivo: mais de R$ 118 milhões em negócios firmados no Espaço Indústria, segundo levantamento apresentado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Os números foram divulgados na quarta-feira, 6, a representantes das diretorias da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) e da Associação Acreana de Supermercados (Asas). O encontro avaliou a parceria das instituições.

As três entidades, em parceria com o governo estadual, contribuíram tanto na organização do espaço destinado aos 200 empreendimentos participantes, quanto na articulação das rodadas de negócios promovidas ao longo das nove noites do evento. Além dos empreendimentos acreanos de vários setores econômicos, os acordos comerciais também foram firmados com empresários da Bolívia e do Peru, que estiveram presentes na feira agropecuária pelo Espaço Internacional.

Segundo o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o resultado expressivo reflete a qualidade dos produtos acreanos e a ampliação das parcerias estratégicas. “Comparamos com 2024, quando alcançamos R$ 64 milhões. Neste ano, praticamente dobramos o volume negociado. Isso é reflexo do trabalho coletivo e da entrada inédita de setores como o supermercadista e o logístico”, afirmou Mesquita. Ele também garantiu a continuidade e aprimoramento durante as próximas edições.

A presidente da Acisa, Patrícia Dosssa, também comemorou os dados e a repercussão da participação do setor produtivo local. “Foram mais de 70 mil visitantes no Espaço Indústria. Nossas estimativas foram superadas e isso mostra que estamos no caminho certo. A parceria entre as instituições funcionou e trouxe resultados concretos. Ano que vem, com melhorias, vamos alcançar ainda mais”, afirmou. A líder pontou que a união foi essencial para alcançar o sucesso.

Para Aden Araújo, presidente da Asas, o destaque vai para a integração inédita entre supermercados e a indústria local, já que esta foi a primeira vez na história que o setor supermercadista participou da Expoacre. “Foi um início promissor. É a primeira vez em 50 anos que participamos da feira, e o resultado já foi surpreendente. Tivemos, inclusive, um intercâmbio muito positivo com empresas do Peru e da Bolívia. Precisamos reforçar ainda mais”, avaliou ele.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis, concluiu destacando a relevância do ambiente de negócios criado durante a feira. “Os expositores saem satisfeitos com acordos comerciais fechados e oportunidades de novas parcerias, nossas pesquisas pós-evento têm registrado a felicidade deles com essa edição. O resultado reforça como essa união entre governo, setor produtivo e entidades empresariais impulsiona o desenvolvimento econômico do Acre”, pontuou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários