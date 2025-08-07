Acre
Espaço industria movimenta mais de R$ 118 milhões em negócios durante a Expoacre 2025
O setor industrial do Acre encerrou sua participação na 50ª edição da Expoacre com um saldo positivo: mais de R$ 118 milhões em negócios firmados no Espaço Indústria, segundo levantamento apresentado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Os números foram divulgados na quarta-feira, 6, a representantes das diretorias da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) e da Associação Acreana de Supermercados (Asas). O encontro avaliou a parceria das instituições.
As três entidades, em parceria com o governo estadual, contribuíram tanto na organização do espaço destinado aos 200 empreendimentos participantes, quanto na articulação das rodadas de negócios promovidas ao longo das nove noites do evento. Além dos empreendimentos acreanos de vários setores econômicos, os acordos comerciais também foram firmados com empresários da Bolívia e do Peru, que estiveram presentes na feira agropecuária pelo Espaço Internacional.
Segundo o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o resultado expressivo reflete a qualidade dos produtos acreanos e a ampliação das parcerias estratégicas. “Comparamos com 2024, quando alcançamos R$ 64 milhões. Neste ano, praticamente dobramos o volume negociado. Isso é reflexo do trabalho coletivo e da entrada inédita de setores como o supermercadista e o logístico”, afirmou Mesquita. Ele também garantiu a continuidade e aprimoramento durante as próximas edições.
A presidente da Acisa, Patrícia Dosssa, também comemorou os dados e a repercussão da participação do setor produtivo local. “Foram mais de 70 mil visitantes no Espaço Indústria. Nossas estimativas foram superadas e isso mostra que estamos no caminho certo. A parceria entre as instituições funcionou e trouxe resultados concretos. Ano que vem, com melhorias, vamos alcançar ainda mais”, afirmou. A líder pontou que a união foi essencial para alcançar o sucesso.
Para Aden Araújo, presidente da Asas, o destaque vai para a integração inédita entre supermercados e a indústria local, já que esta foi a primeira vez na história que o setor supermercadista participou da Expoacre. “Foi um início promissor. É a primeira vez em 50 anos que participamos da feira, e o resultado já foi surpreendente. Tivemos, inclusive, um intercâmbio muito positivo com empresas do Peru e da Bolívia. Precisamos reforçar ainda mais”, avaliou ele.
O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis, concluiu destacando a relevância do ambiente de negócios criado durante a feira. “Os expositores saem satisfeitos com acordos comerciais fechados e oportunidades de novas parcerias, nossas pesquisas pós-evento têm registrado a felicidade deles com essa edição. O resultado reforça como essa união entre governo, setor produtivo e entidades empresariais impulsiona o desenvolvimento econômico do Acre”, pontuou.
Deracre inicia operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco
O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nessa quarta-feira, 6, a operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco. A ação integra a campanha “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, que tem como objetivo retirar resíduos acumulados no leito e nas margens do rio, melhorar o fluxo das águas e preservar o meio ambiente.
“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, iniciamos a limpeza do Rio Acre para garantir o fluxo das águas, a proteção ambiental e o bem-estar da população de Rio Branco”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
A operação aproveita o período de estiagem para facilitar o trabalho das equipes. A estrutura conta com três caçambas, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caminhão prancha, barco de apoio e dez trabalhadores dedicados à remoção dos resíduos. Em 2024, a campanha retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus, muitos submersos, que exigiram esforço especial das equipes para remoção
A limpeza ocorre em pontos estratégicos da capital, como os bairros Base, Gameleira, Mercado Elias Mansour e região da Quarta Ponte.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Brasileia e Porto Acre vão receber mais de R$ 1,7 milhão para compra de equipamentos
O Ministério da Saúde autorizou, por meio da Portaria GM/MS nº 7.879, publicada nesta quinta-feira, 07, a transferência de recursos financeiros para estados, municípios e o Distrito Federal com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da saúde pública por meio da aquisição de equipamentos e materiais permanentes. No Acre, os municípios de Brasileia e Porto Acre estão entre os beneficiados.
De acordo com o anexo da portaria, Brasileia vai receber R$ 999.858,00 para investimentos no Fundo Municipal de Saúde. Já Porto Acre foi contemplado com duas propostas distintas: uma no valor de R$ 355.372,00 e outra de R$ 384.249,00, proveniente da emenda. Com isso, o valor total destinado a Porto Acre chega a R$ 739.621,00.
Somados, os recursos federais que serão transferidos aos dois municípios acreanos ultrapassam R$ 1,73 milhão, a serem repassados em parcela única ao Fundo Municipal de Saúde, conforme prevê a legislação. As propostas foram processadas por meio da plataforma InvestSUS, do Fundo Nacional de Saúde.
A prestação de contas deverá ser feita por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº 141, de 2012.
Decreto que reconhece situação de emergência por seca severa em Rio Branco é publicado
A Prefeitura de Rio Branco publicou em edição extra do Diário Oficial o Decreto nº 2.512/2025, que reconhece situação de emergência no município devido à seca extrema que já afeta o abastecimento de água, a produção agrícola e a saúde da população. A medida tem por base parecer técnico da Defesa Civil Municipal e atende a exigências legais para viabilizar ações emergenciais.
De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Tião Bocalom, os baixos índices de chuvas desde maio, somados à tendência de estiagem prolongada até novembro, têm provocado a queda acentuada do nível do rio Acre e de igarapés, comprometendo o fornecimento de água potável, sobretudo nas zonas rurais. A situação já afeta comunidades inteiras e amplia os riscos à saúde pública, à pecuária, à agricultura e à segurança alimentar.
A declaração de emergência é fundamentada no Código Brasileiro de Desastres (COBRADE 1.4.1.2.0 – Seca) e na Instrução Normativa nº 36/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. O decreto reconhece que o cenário atual exige medidas urgentes para prevenir o colapso hídrico e ampliar as ações de assistência às comunidades atingidas.
Além do impacto nas zonas rurais, o decreto lista dezenas de bairros urbanos que enfrentam risco iminente de desabastecimento nas Estações de Tratamento de Água (ETA I e ETA II), que abastecem praticamente toda a cidade, incluindo o Segundo Distrito, os conjuntos do Calafate, a Cidade do Povo, o bairro Palheiral, e regiões como o Oscar Passos, Tancredo Neves, Rui Lino, Santa Helena e Santo Afonso.
A medida autoriza o município a intensificar ações de resposta à crise hídrica, como a mobilização de caminhões-pipa, perfuração de poços, distribuição emergencial de água, aquisição de insumos e equipamentos, além de campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.
Com o reconhecimento da emergência, o município poderá buscar apoio estadual e federal, além de acessar recursos extraordinários e agilizar contratações para minimizar os efeitos da seca junto à população.
