Espaço Indústria fortalece ambiente de negócios em Xapuri durante Festa de São Sebastião

O Espaço Indústria consolidou-se como um importante ambiente de geração de negócios durante a 124ª Festa de São Sebastião, realizada em Xapuri de sexta, 16, até a última terça-feira, 20. A iniciativa promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), integrou a programação do evento religioso e contribuiu diretamente para a movimentação econômica no município ao reunir diversos segmentos econômicos no ambiente.

Os negócios diretos realizados pelas empresas presentes demonstraram resultados expressivos. No segmento de veículos, foram comercializados dois quadriciclos e uma motocicleta, totalizando R$ 111 mil em vendas. Já no setor artesanal, uma pequena fábrica manual de calçados alcançou R$ 2.800 em comercialização. No ramo de nutrição animal, as vendas diretas realizadas no estande somaram aproximadamente R$ 6 mil, reforçando a diversidade dos empreendimentos.

Além das vendas, o Espaço Indústria também foi palco para a formalização de operações de crédito rural por meio do Banco da Amazônia (Basa). Ao todo, cerca de R$ 1 milhão foi movimentado em contratos de financiamentos destinados a cerca de 28 produtores rurais entre extrativistas, pequenos agricultores e moradores de áreas mais isoladas do município. Os recursos foram acessados por meio do Programa de Apoio ao Setor Produtivo (PAS), fortalecendo atividades produtivas no campo e ampliando a capacidade de investimento desses trabalhadores.

Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, os resultados demonstram a importância de levar políticas públicas de desenvolvimento para dentro de eventos tradicionais do Acre. “Quando o governo cria um ambiente de negócios em uma festa como a de São Sebastião, ele aproxima o produtor, o empreendedor e o crédito. Isso gera renda imediata, fortalece a economia local e cria oportunidades reais para quem vive e produz, o que contribui no desenvolvimento de Xapuri”.

O secretário reforçou que a estratégia vai além da movimentação financeira pontual. “Nosso objetivo é transformar esses espaços em vitrines permanentes de oportunidades, onde o produtor rural, o pequeno empreendedor e as empresas possam acessar crédito, expor seus produtos e estabelecer conexões. É assim que o Estado cumpre seu papel de fomentar o desenvolvimento econômico aliado à valorização da cultura e das tradições locais nas cidades”, finalizou Mesquita.

