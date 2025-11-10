Esgoto a céu aberto e mau cheiro geram crise em Brasiléia e provocam reação de moradores e vereadores

Problema se agrava com chegada do inverno amazônico; comerciantes relatam prejuízos e bairros temem novas inundações

A chegada do inverno amazônico tem intensificado um problema antigo em Brasiléia, na fronteira do Acre: a falta de manutenção na rede de esgoto e a limpeza insuficiente de ruas, o que tem gerado transtornos para moradores, comerciantes e motivado críticas na Câmara Municipal.

Em diferentes bairros, o esgoto a céu aberto tem provocado mau cheiro, acúmulo de resíduos e insatisfação da população. Nas áreas com concentração de estabelecimentos do ramo de alimentação, o impacto é direto. Empresários relatam queda no movimento devido ao odor intenso, que afasta clientes e compromete os negócios.

As reclamações também chegaram ao Legislativo. Vereadores têm exibido vídeos durante as sessões da Câmara para denunciar a situação e pressionar por medidas. Segundo parlamentares, o problema se arrasta há meses, incluindo ramais da zona rural que, segundo eles, ficaram sem manutenção mesmo durante o verão.

Com o início do período chuvoso, a preocupação aumenta. O receio é de que pontos críticos da cidade voltem a registrar alagamentos. Nos bairros Francisco José Moreira e Ferreira Silva, na região alta do município, a falta de limpeza e reparos na rede de drenagem já causou inundações no passado recente, resultando em prejuízos para famílias que, até hoje, aguardam soluções definitivas.

A população cobra ações urgentes do poder público, principalmente com a intensificação das chuvas, que pode agravar ainda mais o cenário nos próximos meses.

