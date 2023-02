Escolas públicas militares do Acre são exemplos de educação e ensino, diz Cel. Ulysses.

Após o recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Brasiléia voltou a realizar as atividades legislativas nesta quinta-feira (02) de fevereiro com a primeira Sessão Ordinária de 2023, onde esteve presente o Vice Prefeito Carlinhos do Pelado (PSB) representando o poder executivo, o secretário de Cidadania e Assistência Social Djahilson Américo e os vereadores Marcos Tibúrcio (MDB), Arlete Amaral (PP), Elenilson Cruz (Sem Partido), Lessandro Jorge (Sem Partido), Leonir de Castro (PP) e Rogerio Pontes (PROS).

No inicio da presente sessão o presidente Marcos Tibúrcio (MDB) concedeu a palavra vice-prefeito Carlinhos do pelado (PSB) onde de início parabenizou sua esposa pelo seu aniversario e em seguida felicitou a mesa diretora enfatizando que o poder legislativo trabalha em prol da melhoria de vida do povo Brasileense e as ações do poder executivo para o ano de 2023.

Após a leitura dos documentos encaminhados a câmara, aconteceu a votação das comissões. “As comissões são órgãos técnicos, compostos pelos membros da casa destinados, em caráter permanente ou transitório a estudos, exarar pareceres especializados, realizar investigações e representar o legislativo”.

As comissões permanentes são compostas de três vereadores, com as seguintes denominações:

Justiça e redação.

Finanças, Orçamento, Produção, Comercio, Obras e Serviços Públicos.

Cultura e Assistência Social.

Logo após a votação ocorreu à apuração dos votos e em seguida aqueles parlamentares que obtiveram mais votos tiveram a chance de concorrer as comissões, onde posteriormente em consenso dos vereadores foi decidido qual cargo cada um ocuparia nas comissões.

A primeira Comissão de Justiça e Redação tem como presidente o vereador Lessandro Jorge (Sem Partido), relator vereador Elenilson Cruz (Sem Partido) e membro a vereadora Arlete Amaral (PP).

Já a Comissão de Finanças, Orçamento, Produção, Comercio Obras e Serviços Públicos, tem como presidente o vereador Elenilson Cruz (Sem Partido), relator o vereador Lessandro Jorge (Sem Partido) e membro o vereador Rogerio Pontes (PROS).

A comissão de Cultura e Assistência Social tem como presidente a vereadora Arlete Amaral (PP), como relator o vereador Rogerio Pontes (PROS) e como membro o vereador Leonir Castro (PP).

Durante o grande expediente os vereadores fizeram o uso da tribuna, realizaram indicações de melhorias para a cidade, além de discutirem sobre assuntos pertinentes para a comunidade.

Vereadora Arlete Amaral (PP): A parlamentar no uso de suas atribuições iniciou a sua fala agradecendo a Deus pela sua vida e parabenizando o presidente da câmara Marcos Tibúrcio (MDB) pela ornamentação e acolhimento para com todos que se fizeram presente na 1º sessão ordinária de 2023 e a todos os parlamentares empossados, em especial ao Governador Gladson Camelli (PP) e o Deputado Estadual Tadeu Hassem (REPUBLICANOS). Enfatizou que a prefeita Fernanda Hassem e sabedora da situação das ruas e ramais do município e com o fim da estação chuvosa tem a certeza que os trabalhos serão iniciados para a recuperação dos mesmos. Realizou convite a todos os munícipes para participarem e prestigiarem as sessões desta Casa Legislativa. Que lamenta a ausência de alguns vereadores e sente a falta dos mesmos. Finalizou seu uso na tribuna para informar que terá mais tempo para reivindicar melhorias de forma geral para o município e rogou que Deus a abençoe.

Vereador Elenilson Cruz (Sem Partido): O parlamentar no uso de suas atribuições começou sua fala parabenizando o seu pai pelo seu aniversário de 71 anos de idade no dia de hoje e em especial agradeceu pela vida de sua mãe. De oportuno o Nobre vereador realizou o pedido na 1ª sessão ordinária à esta casa que possa esta encaminhando a excelentíssima Presidente do Tribunal de Justiça Valdirene Cordeiro que providencie a realização de um Projeto Cidadão em parceria com demais órgãos estaduais e a prefeitura de Brasileia com a Saúde Itinerante, tendo em vista ao momento difícil que se vive principalmente a população carente deste município, enfatizou que também vai requerer ao Deputado Estadual Tadeu Hassem (REPUBLICANOS) que reforce o seu pedido na Câmara de Deputados Estaduais. Finalizou suas palavras defendendo-se de forma tranquila as acusações sobre a sua saída do Partido dos Trabalhadores.

Vereador Lessandro Jorge (Sem Partido): O vereador no uso de suas atribuições iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes no recinto. O parlamentar solicitou a esta casa para que encaminhe um oficio de indicação ao Coordenador do PROCON para realizar fiscalizações nos preços da carne nos açougues e a diferença dos mesmos valores entre açougues e mercados. O vereador parabenizou a área de segurança (Policia Civil, Policia Militar, Policia Penal e GEFRON) pela a sua atuação nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Demonstrou-se indignado com a forma que o Partido dos Trabalhadores tratou a sua expulsão e de seu companheiro de partido o vereador Elenilson Cruz (Sem Partido) e que não reconhece o Presidente Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) Cesário Braga como Juiz de Direito para condenar a sua candidatura.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o edil no uso de suas atribuições, deu início ao uso da tribuna cumprimentando aos presente na 1º sessão ordinária de 2023 e os demais que acompanham nas redes sociais e agradecendo a Deus por este momento e a oportunidade de ser o presidente titular da mesa diretora desta casa legislativa e aos vereadores que votarem em sua pessoa. Enfatizou que a votação foi um processo legal e democrático, ocorrendo de forma transparente e que algumas pessoas entraram na justiça para embargar com mandato de segurança a eleição da mesa diretora, desrespeitando o voto de todos os que fizeram parte desta eleição. Cumprimentou a equipe atual desta câmara legislativa e comentou sobre a decisão do Partido dos Trabalhadores sobre a expulsão dos vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge, achando covarde a forma que ocorrer a decisão em questão.

Parabenizou o Secretário de Obras o Sr. Lima pelo seu brilhante trabalho mas solicitou que seja realizado a melhoria dos ramais do km 19, precisamente as linha 9, 11 e 12 da BR 317 e das ruas do Bairro Alberto Castro. De oportuno o nobre vereador deixou registrado que esta direção realizará uma sessão solene para dar Título de Honra ao Mérito ao Cidadão Brasileense para as pessoas que residem há muito tempo e que prestam relevantes serviços no município. Realizou o pedido ao Poder Executivo que possa está encaminhando ao setor competente (Setor de Cadastro) que realize o parcelamento das contas dos munícipes como IPTU e multas. Finalizou suas indicações pedindo que o Poder Executivo possa está encaminhando ao Secretário Estadual de Educação a solicitação da realização do pagamento dos salários atrasados dos motoristas de transportes (caminhões) de alunos.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): no uso de suas atribuições iniciou sua fala tribuna cumprimentando a todos os presentes no recinto. Parabenizou e desejou sucesso aos deputados empossados do Estado do Acre, inclusive os mesmos que o mesmo apoiou nas eleições a deputada Maria Antônia (PP) e o Deputado Federal Eduardo Veloso (UNIÃO). Agradeceu a cada um secretario do município de Brasileia, em nome do secretário o Sr. Lima desejou sucesso a todos, inclusive a secretária de Educação a Professora Francisca que vem desenvolvendo um ótimo trabalho. Parabenizou o presidente de Câmara de vereadores, o senhor Marquinhos Tibúrcio (MDB) e os demais vereadores da mesa diretora. Ressaltou que pretende ir a Cidade de Rio Branco/Acre com o vereador Lessandro Jorge (Sem Partido) ao ITERACRE em busca de informações para a população de Brasileia. Finalizou suas palavras defendendo-se das acusações lançadas sobre a sua pessoa na sessão anterior e desejando sucesso a nova mesa diretora desta casa.

As sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook nas paginas da Câmara de Brasiléia e do jornal OaltoAcre todas as terças-Feiras a partir das 8:00 hrs

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários