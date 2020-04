Diretor pede para alunos que se preparem e busquem informações

A direção da Escola Estadual Kairala José Kairala, localizada no município de Brasiléia, através de sua diretoria, utilizou as mídias sociais para anunciar uma forma de retornar os estudos de seus alunos, em tempo de pandemia causada pelo vírus covid-19.

Sem uma previsão de retorno devido a paralização por Decreto emergencial, a direção das escolas estão buscando meios para que os alunos não tenham prejuízos das aulas neste ano. Segundo a diretoria do KJK, através do diretor Raimundo Nonato ‘Tim’, será iniciado na semana que vem, no dia 13.

Os padrinhos das turmas serão orientados para que ajudem os colegas no contato e, que todos possam ter suas aulas garantidas. As aulas não presenciais serão ministradas através das mídias socais com aulas não presenciais.

Tim comunicou que os alunos da zona rural de Brasiléia, suas aulas iniciaram no dia 20 e os alunos deverão buscar o material na escola KJK. A suspensão das aulas presencial poderão ser prorrogadas na próxima semana, dependendo da situação epidemiológica causada pelo coronavírus, segundo o governo do Acre.

Os contatos para esclarecimentos poderão ser feitos através do número 99957 6214

Veja Vídeo:



