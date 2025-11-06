Acre
Escola Sesc abre processo seletivo com vagas para ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site www.sescacre.com.br
A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:
1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva. 4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva e 5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
Inscrição
Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.
Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.
O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais. Confira os editais completos no site www.sescacre.com.br
Comentários
Acre
Café 3 Corações anuncia patrocínio à 4ª edição do Qualicafé durante encontro com governador Gladson Camelí
A Semana Internacional do Café (SIC) tem se consolidado como um importante espaço para o fortalecimento de parcerias em prol da cafeicultura acreana. Nesta quinta-feira, 6, durante a visita do governador Gladson Camelí ao estande dos Robustas Amazônicos, o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, anunciou o interesse da empresa em se tornar patrocinadora oficial da 4ª edição do concurso Qualicafé.
O Qualicafé é uma iniciativa do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). O projeto tem como objetivo celebrar a qualidade e impulsionar o fortalecimento da cafeicultura acreana.
“Faço questão de recebê-lo pessoalmente lá no Acre. Não é mais segredo para ninguém que nosso café é de qualidade e precisamos mostrá-lo para o mundo. Então, todo apoio é muito bem-vindo. Desde já, agradeço o interesse em contribuir e fico feliz em saber que grandes empresários do ramo acreditam no potencial da nossa produção cafeeira”, destacou o governador.
O interesse do Grupo 3corações em apoiar o Qualicafé representa um novo capítulo para a competição. Considerada uma das marcas mais prestigiadas do país, a empresa contribui diretamente para ampliar o alcance do evento e fortalecer sua relevância no cenário nacional da cafeicultura.
Segundo Pedro Lima, é fundamental investir na produção cafeeira da Amazônia, que além de apresentar elevada qualidade, está alinhada aos pilares da sustentabilidade.
“Nós ainda iremos detalhar tudo isso. Eu entendo que o café e a cultura no Norte são duas riquezas espetaculares. Esse retorno da Amazônia ao café é algo maravilhoso. A expectativa para 2026 é de mais de 3 milhões de sacas. Portanto, é um momento muito especial para a região, tanto pela qualidade quanto pelo profissionalismo envolvidos”, disse o empresário.
A aproximação também reforça que o Acre vem se consolidando como um importante polo produtor de café de qualidade. Com investimentos contínuos e a dedicação das famílias produtoras, o estado tem apresentado resultados cada vez mais expressivos.
“Acredito muito no potencial do Acre. Há uma grande oportunidade de crescimento e há espaço para isso. Já existem áreas prontas, que não vão gerar nenhum impacto na floresta. A preservação está garantida. Estou comprometido com o governador em fazer uma visita em março”, completou.
Comentários
Acre
Vereadores de Rio Branco se reúnem para debater vetos da LDO de 2026
Logo após a saída do prefeito em exercício, Alysson Bestene, os vereadores se reuniram a portas fechadas na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 6, para discutir o Projeto de Lei que atualiza o marco regulatório do transporte coletivo em Rio Branco, com o objetivo de permitir que a licitação do sistema seja aberta à ampla concorrência.
Além disso, informações de bastidores indicam que, na próxima semana, os parlamentares devem colocar em votação os vetos da Prefeitura à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Somente após essa etapa, os vereadores devem apreciar o Plano Plurianual (PPA), o Plano Diretor e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Comentários
Acre
Suspeito de matar homem em situação de rua é preso com a faca do crime em Rio Branco
Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.
O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.
De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.
Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.
Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.
Você precisa fazer login para comentar.