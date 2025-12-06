Escola Sebastião Brandão do Nascimento encanta comunidade com noite de magia e emoção

A Escola Infantil Sebastião do Nascimento realizou na noite desta sexta-feira, 05, a formatura das turmas do 2º Período, em um evento marcado por emoção, encanto e muita alegria. A solenidade aconteceu no Buffet Art Eventos e reuniu autoridades, pais, professores e toda a comunidade escolar para celebrar mais uma etapa concluída pelos pequenos formandos.

Compuseram o dispositivo de honra o Prefeito Sérgio Lopes, a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a Gestora da Escola Sandra Eduínio, a Coordenadora Pedagógica Tatiane Soares, a Coordenadora da Educação Especial Sandra Saraiva, a Coordenadora da Educação Infantil Anelize, além das professoras Silvanuzia, Zera e Leane.

Com brilho nos olhos e entusiasmo, os pequenos protagonizaram diversas apresentações, arrancando aplausos e emocionando todos os presentes. Cada gesto, cada sorriso e cada música reforçaram a dedicação da equipe escolar e o carinho envolvido na construção dessa noite tão especial.

Durante as falas oficiais, as autoridades destacaram a qualidade da educação oferecida pela instituição, que entrega às famílias crianças preparadas para ingressar no 1º ano já com leitura fluente, demonstrando o compromisso com o ensino de excelência.

A Secretária Eunice Maia Gondim aproveitou o momento para agradecer a cada professora, servidor e colaborador que, com esforço e dedicação, fizeram a educação da escola alcançar um patamar de destaque.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou os avanços obtidos na educação do município, agradecendo aos profissionais que contribuem diariamente para construir uma educação pública de referência, reconhecida e admirada por outros municípios.

A noite foi marcada por emoção, reconhecimento e celebração — um verdadeiro espetáculo que ficará na memória das famílias e reafirma o compromisso da Escola Infantil Sebastião do Nascimento com a formação integral das crianças.

Relacionado

Comentários