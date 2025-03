Escola recebe 32 indígenas desabrigados pela cheia e mantém as atividades em Rio Branco

Sete famílias indígenas, totalizando 32 pessoas, foram abrigadas na Escola Madre Hildebranda da Pra, localizada no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, após a cheia do Rio Acre ter atingido a residência coletiva em que residem, no bairro da Base, neste domingo (9). Mesmo com a chegada dos desabrigados, as atividades da escola não foram suspensas, e as aulas seguem normalmente.

A ação, coordenada pela prefeitura de Rio Branco e governo do Acre por meio das Secretarias de Educação (SEE), Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Política Indígena (Sepi) e Corpo de Bombeiros (CBMAC), garantiu a o abrigo das 32 pessoas sem afetar a rotina escolar da instituição.

O diretor da escola, Ricardo Oliveira, destacou que, mesmo com a chegada das famílias desabrigadas, o compromisso com a continuidade das aulas foi mantido. “Para nossa rotina não ser prejudicada, conseguimos seguir com as aulas, embora com restrições e cuidados necessários. Garantimos o apoio aos desabrigados sem que a dinâmica escolar fosse comprometida”, afirmou o diretor.

Nedina Yawanawá, representante da Sepi, afirma que o abrigo para os indígenas é provisório, embora outros desabrigados também sejam esperados no local. “A secretária Francisca Arara está dando todo o apoio aos indígenas, já que esses são os primeiros afetados, e estamos esperando mais famílias”, disse. Com informações da Agência de Notícias do Acre.

