Em um ano desafiador para a educação, a Escola Estadual Instituto Odilon Pratagi – IOP, localizada no interior do Acre, mais uma vez é destaque a nível nacional. A equipe recebe com satisfação, a grata notícia que mais um aluno irá cursar o Ensino Médio em uma das melhores escolas do país. O resultado final que teve a participação de representantes de todos os Estados, foi divulgado na última sexta-feira, dia 22, e das duas vagas destinadas para o Acre uma delas é do aluno Pedro Henrique Rosa de Oliveira, do 1⁰ ano do Ensino Médio.

Segundo a direção da escola, vários fatores contribuíram com a participação exitosa do aluno no processo seletivo, como a dedicação do estudante, o acompanhamento dos pais no desenvolvimento escolar e o ensino ofertado.

Além do Pedro Henrique, outros alunos participaram da seleção em 2020, como é o caso do Raphael Alves de Souza, do 9⁰ ano e Raissa Camilo, do 1⁰ ano.

O colégio Instituto Odilon Pratagi vem desde 2008, tendo alunos selecionados todos os anos para estudar nesta Unidade de Ensino do Rio de Janeiro.

A proposta pedagógica da escola IOP, prepara e incentiva os alunos para ter uma boa participação nas avaliações externas e nas oportunidades de vagas nas escolas reconhecidas no país.

A ida dos alunos para o SESC/RJ, é também fruto do trabalho de uma equipe docente que se prepara e oferece ao estudante, uma aprendizagem de qualidade que permita ele concorrer vagas importantes a nível nacional, além de contribuir com o seu crescimento intelectual e social.

Atualmente, o IOP atende 1376 alunos matriculados nas modalidades Fundamental anos finais, Médio Regular e EJA. O índice da Educação Básica – IDEB, é de 6.5 representando a melhor avaliação da modalidade Fundamental anos finais do Estado e destaque na região Norte.

