Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado e comunidade escolar
A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma programação especial do Dia da Família na Escola, reunindo alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar.
O evento teve como próposito fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, ressaltando a importância da parceria na formação dos estudantes.
A programação contou com apresentações artísticas dos alunos e a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Educação Raiza Dias, da gestora da escola Maria Benize e da psicóloga Elivânia Valentim, que ministrou uma palestra sobre a importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Representando as famílias, a comunidade foi homenageada através de Francisca, carinhosamente conhecida como vó Rosa.
O momento de oração foi conduzido pelo pastor e pai de aluno Josafár, que realizou uma oração especial com os presentes.
Durante a atividade, o prefeito Carlinhos do Pelado aproveitou para visitar as dependências da escola, conversar com servidores e pais, além de anunciar futuros investimentos nas áreas de infraestrutura e lazer da instituição.
“Eventos como este mostram que quando caminhamos juntos, comunidade, escola e gestão pública, conseguimos oferecer melhores condições de ensino e formação cidadã para nossas crianças e jovens. E estamos trabalhando para garantir mais melhorias estruturais e de lazer para esta escola”, destacou o prefeito.
A secretária de Educação, Raiza Dias, reforçou que a presença das famílias no dia a dia escolar é essencial.
“Quando a família se faz presente, o aprendizado acontece de forma mais significativa. Hoje celebramos essa união em prol dos nossos alunos”, afirmou.
O evento só foi possível graças ao envolvimento dos servidores da escola, alunos, pais e ao apoio da Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem incentivado ações de integração escolar.
Receita Federal doa cimento para prefeitura investir em obras de infraestrutura em Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado recebeu o material das mãos do Auditor-Fiscal Gideão Alves Bessa; doação será usada em serviços que visam melhorar a qualidade de vida da população.
Na tarde desta sexta-feira (29), a Prefeitura recebeu um importante reforço para a execução de obras de infraestrutura no município. O prefeito Carlinhos do Pelado esteve na sede da Receita Federal, onde oficializou o recebimento da doação de diversas sacas de cimento, repassadas pela instituição federal.
A entrega foi realizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Gideão Alves Bessa, em ato simbólico que reforçou a parceria entre o órgão e o poder municipal.
O material já foi destinado à Secretaria Municipal de Obras e será utilizado em serviços de melhoria da infraestrutura urbana e rural, como pavimentação, manutenção de prédios públicos e outras intervenções voltadas ao atendimento direto da população.
De acordo com a administração municipal, a iniciativa representa um passo importante para garantir avanços em setores essenciais da cidade. “Essa doação demonstra o compromisso conjunto de fortalecer as políticas públicas locais e ampliar as ações de desenvolvimento que beneficiam os cidadãos”, destacou o prefeito.
Estado executa obras em Xapuri e reforça ações da Operação Verão 2025
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 27, vistorias em obras da Operação Verão 2025 no município de Xapuri. A agenda incluiu inspeções na ponte da Sibéria, na Estrada da Variante (AC-380) e em frentes de trabalho nos ramais, que estão recebendo serviços de recuperação e melhoramento. As ações incluem a recuperação de ramais, construção de pontes, manutenção de rodovias e fornecimento de massa asfáltica para a malha urbana.
“Estamos trabalhando para que Xapuri tenha estradas em melhores condições, garantindo mais segurança para quem trafega e apoio ao desenvolvimento local. Nosso objetivo é transformar o dia a dia da população com infraestrutura de qualidade”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Outro ponto de destaque é a recuperação da AC-485, conhecida como Estrada da Borracha. Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga Xapuri à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização. Mais de 142 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas nos trechos críticos, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado, dentro das ações da Operação Verão 2025.
Na zona rural, a presidente do Deracre vistoriou as obras de melhoramento do Ramal Cachoeira. A intervenção contemplou 42 quilômetros de recuperação de ramais na região e o piçarramento de 10 quilômetros do ramal principal, com investimento de R$ 600 mil em combustível, por meio de emenda do senador Alan Rick.
Além disso, as equipes atuam no Ramal Polo Recanto do Equador, que conta com emenda da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis. O trabalho contempla o melhoramento de dez pontos críticos, já com quatro pontes concluídas. As equipes seguem aplicando o Tratamento Superficial Simples (TSS) nos trechos restantes, garantindo mais segurança e trafegabilidade à população local.
Durante a agenda, Sula Ximenes também vistoriou a obra da ponte da Sibéria e acompanhou os serviços de pavimentação da Estrada da Variante (AC-380), que está em fase de finalização. A presidente do Deracre reforçou a importância dos investimentos para a população:
Ponte da Sibéria em reta final recebe vistoria da presidente do Deracre, Sula Ximenes. Foto: Thauã Conde/Deracre
“Cada obra que entregamos é um passo a mais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento. Seguiremos atuando para que Xapuri e todo o Acre tenham estradas de qualidade, beneficiando famílias e o escoamento da produção rural”, concluiu Sula Ximenes.
Governador Gladson Cameli participa de cavalgada de abertura da Expo Xapuri 2025
Evento tradicional no município de Xapuri, que antecede a feira agropecuária oficial, reuniu cavaleiros, amazonas e autoridades locais
O governador do Acre, Gladson Cameli, participou neste sábado (30) da cavalgada que marca a abertura simbólica da Expo Xapuri 2025. Montado a cavalo, percorreu as ruas da cidade ao lado do prefeito Maxsuel Maia e de outras autoridades, em um evento que reuniu a comunidade local.
Em publicação em suas redes sociais, Cameli enalteceu a importância da festa e parabenizou a organização. A Expo Xapuri 2025 ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro.
“Sabadou marcando presença na cavalgada da Expo Xapuri 2025. Parabéns, prefeito @maxsuelmaia_, por essa linda festa!”, escreveu.
