Escola do Legislativo conquista 1º lugar no Prêmio IEL de Talentos e garante vaga em etapa nacional
A Escola do Legislativo Acreano (EL/Aleac) alcançou uma conquista inédita ao garantir o primeiro lugar na etapa regional do Prêmio IEL de Talentos, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A Escola venceu na categoria Estágio Inovador, consolidando-se como referência no fortalecimento da formação profissional e no incentivo à qualificação de jovens talentos no Acre. A premiação aconteceu na tarde da última terça-feira (9), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).
A diretora da Escola, Michelle Andressa, comemorou o resultado e destacou a importância da parceria com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o êxito da iniciativa. “Esse prêmio representa muito para todos nós, porque mostra que estamos no caminho certo. Ter ficado em primeiro lugar é motivo de orgulho para toda a nossa equipe. Quero agradecer à Mesa Diretora e, em especial, ao presidente Nicolau Júnior, que sempre acreditou e deu total apoio para que a Escola pudesse alcançar esse resultado”, afirmou.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou que a conquista é fruto de um trabalho coletivo e do compromisso da atual gestão com a valorização da educação legislativa. “A Escola do Legislativo é um patrimônio da Assembleia e tem cumprido um papel fundamental na formação e qualificação dos servidores e da comunidade. Esse reconhecimento do IEL, com a conquista do primeiro lugar, reforça que estamos no caminho certo e que investir em educação é investir no futuro do Acre”, destacou.
Já o superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, ressaltou o papel social do estágio e reforçou o compromisso do Instituto com a legalidade e a qualidade na intermediação da atividade. “Parabéns a todos os vencedores. Tenham o IEL como um parceiro para a vida toda. Nosso papel também é estimular o empreendedorismo”, afirmou.
Com a vitória na etapa regional, a Escola do Legislativo está automaticamente classificada para a etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos, que será realizada em dezembro, em Pernambuco, reunindo os melhores projetos do país.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Ismael Medeiros
Força Tática da PM estoura laboratório e prende dupla com drogas em Rio Branco
Moisés da Cruz Silva, de 36 anos, e Marcus Gomes de Lima, de 25, foram flagrados em residência usada para fabricação de entorpecentes no bairro Eldorado; materiais e drogas foram apreendidos.
Uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Moisés da Cruz Silva, de 36 anos, e Marcus Gomes de Lima, de 25, pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (10). O flagrante ocorreu em uma residência localizada na Rua Flamengo, no loteamento Mutambo, bairro Eldorado, em Rio Branco.
A operação foi desencadeada após denúncia informando que o imóvel estaria sendo usado para a fabricação de entorpecentes. A guarnição montou um cerco, conseguiu deter os suspeitos e apreendeu duas prensas, vários litros de solvente e drogas prontas para comercialização.
Os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanecem à disposição da Justiça.
Técnicos da Ufac aderem à paralisação nacional contra reforma administrativa
Os técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiram à paralisação nacional que acontece nesta quarta e quinta-feira, 10 e 11, em várias universidades do país.
A mobilização foi convocada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical) e demais entidades que integram o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).
De acordo com os organizadores, a paralisação tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional contra a proposta de Reforma Administrativa, que, segundo o movimento, promove um desmonte no serviço público, retira direitos dos servidores e precariza o atendimento à população e a estrutura do Estado.
Além disso, os trabalhadores reivindicam do Governo Federal o cumprimento integral do Acordo de Greve firmado anteriormente.
Em razão da adesão ao movimento, o Diretório Central de Estudantes (DCE/Ufac) informou que as bibliotecas da instituição estarão fechadas nos dois dias de paralisação.
Prefeito Jerry Correia anuncia parceria com o SEBRAE para a 1ª ExpoFronteira
Nesta quarta-feira (10), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no SEBRAE para uma importante reunião de alinhamento e planejamento da primeira ExpoFronteira, que será realizada em nossa cidade.
Durante o encontro, o prefeito destacou o SEBRAE como um dos principais parceiros e financiadores do evento, reforçando o compromisso de fortalecer o empreendedorismo e a economia local. A instituição estará presente na feira, oferecendo apoio em diversas áreas, contribuindo para o sucesso da ExpoFronteira e para a valorização dos produtores e comerciantes da região.
“Estamos felizes em contar com o SEBRAE como parceiro. Essa parceria é fundamental para que a ExpoFronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de Assis Brasil e incentive ainda mais o potencial dos nossos empreendedores”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
A ExpoFronteira promete movimentar a cidade, reunindo produtores locais, empreendedores e visitantes de toda a região, promovendo negócios, cultura e integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
