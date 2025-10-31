Escola do Galvez goleia Meninos de Ouro no Campeonato Estadual

O time da Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 9 a 0 nesta quinta, 30, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Imperador entra na disputa como um dos favoritos ao título.

Duelo isolado

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá um duelo isolado nesta sexta, 31, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, entre Botafogo e Plácido de Castro.

