Escola do Galvez e Acre Esporte são semifinalistas do Estadual

Escola do Galvez e Acre Esporte estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Nas partidas disputadas nesta quinta, 9, na Arena da Floresta, a Escola do Galvez derrotou o Furacão do Norte por 3 a o e o Acre Esporte bateu o Santinha por 3 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

“Temos realizado grandes duelos contra o Furacão do Norte e desta vez conseguimos vencer. Vamos seguir trabalhando com a garotada e, agora, a meta é a disputa da semifinal”, disse o técnico Zé Marco.

Dois duelos

A fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-11 terá mais duas partidas nesta sexta, 10, a partir das 15h30, na Arena da Floresta. AFEX enfrenta o Botafogo no primeiro jogo e no segundo duelo a Chapecoense joga contra o Santa Cruz.

