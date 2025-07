Escola de Música do Acre abre 100 vagas para cursos gratuitos

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) lançou nesta segunda-feira, 21, o Edital nº 002/2025, que abre processo seletivo para o preenchimento de 100 vagas remanescentes nos cursos gratuitos de formação inicial da Escola de Música do Acre (EMAC). As aulas serão ministradas presencialmente na sede da instituição, localizada na Avenida Central, nº 92, Conjunto Tucumã II, em Rio Branco.

As vagas são distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno, com opções em diversos instrumentos, como violão, canto, violino, contrabaixo, teclado, bateria, guitarra, cavaquinho e ukulelê. Também será formado um cadastro de reserva com igual número de vagas. A EMAC atende gratuitamente estudantes do ensino fundamental e médio, bem como membros da comunidade com 18 anos ou mais no turno da noite.

As inscrições acontecem entre os dias 22 e 25 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na própria sede da EMAC. O preenchimento das vagas será por ordem de chegada, desde que o candidato seja aprovado em teste de aptidão musical, que será realizado entre 28 e 31 de julho.

Cada candidato deve escolher apenas um instrumento e um único turno. O edital deixa claro que inscrições duplicadas resultarão na eliminação imediata do candidato.

O teste de aptidão musical será aplicado pelos professores da EMAC e terá caráter eliminatório, exigindo nota mínima de 7,0. A avaliação será dividida em duas etapas, com nota máxima de 10 pontos.

Além das vagas gerais, o edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 5% para jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo adolescentes acolhidos institucionalmente ou em cumprimento de medidas socioeducativas.

Os candidatos devem apresentar documentos como certidão de nascimento ou RG/CPF, comprovante de residência e, no caso de estudantes do ensino regular, declaração de matrícula escolar. Aqueles em situação especial, como pessoas com deficiência ou sob tutela institucional, devem apresentar documentação específica, conforme detalhado no edital.

A previsão é que os alunos aprovados sejam divulgados em 1º de agosto e o ano letivo comece no dia 4 de agosto. As aulas acontecerão uma vez por semana e a participação em aulões de teoria musical será obrigatória.

A ausência injustificada em três aulas consecutivas poderá acarretar no cancelamento da matrícula. A justificativa só será aceita com documento válido entregue em até dois dias úteis. A mudança de instrumento ao longo do curso não será permitida.

Para mais informações, os interessados devem comparecer à sede da EMAC durante o período de inscrições. A oportunidade representa uma importante porta de acesso gratuito à educação musical de qualidade para crianças, jovens e adultos da capital acreana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários