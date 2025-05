Escola de Artes Beija-Flor realiza oficinas gratuitas de cultura e promove arte, educação e inclusão em Rio Branco

Dry Alves, Ascom

A Escola de Arte e Cultura Beija-Flor e a Cia Cata-Ventos de Cultura estão com inscrições abertas para três oficinas culturais gratuitas voltadas a pessoas de todas as idades. Ao todo, são 90 vagas, sendo 30 por curso e as atividades acontecem durante o mês de maio em diferentes espaços de Rio Branco.

Oficina de Produção Cultural

Ideal para quem deseja aprender a organizar eventos e projetos culturais, a oficina será conduzida pela produtora Jaqueline Chagas, nos dias 13, 15, 20 e 22 de maio, das 19h às 21h, na Casa Urbana Coworking, no Bosque. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/ BDSnash9pu e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (68) 99213-4242.

Oficina de Máscaras Africanas

Voltada à valorização da ancestralidade e da arte africana, a oficina ministrada por Giane Mary acontecerá nos dias 10 e 17 de maio, das 14h às 18h, na Casa de Cultura da Gameleira. Os participantes irão confeccionar suas próprias máscaras inspiradas nas culturas africanas. Inscreva-se em https://forms.office.com/r/ 1BqW4Y2naJ.

Oficina de Ritmos Brasileiros

Com foco no samba de roda e na expressão corporal, essa vivência promete resgatar a tradição e o ritmo da cultura popular brasileira. A atividade, ministrada pelos professores Curioso e Mestre Matraca, acontece nos dias 12 a 16 de maio, das 18h às 20h, na Escola Maria Chalub Leite, com apoio da Casa de Pescador. As inscrições estão disponíveis pelo link https://forms.office.com/r/ QcixmSW48w.

Todas as oficinas são inteiramente gratuitas e voltadas a participantes de todas as idades. A iniciativa é uma realização da Escola de Artes Beija-Flor e da Cia Cata-Ventos de Cultura, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Educação do Acre (SEE) e Casa de Pescador.

Para Romário Feitosa, presidente da Cia Cata-Ventos de Cultura e diretor da Escola, as oficinas representam mais do que aprendizado. “É muito gratificante ver a galera aprendendo, se conectando com a cultura e se fortalecendo com as oficinas e cursos que estamos oferecendo. Estamos iniciando mais um mês de formação cultural na Escola de Artes Beija-Flor com oficinas de Produção Cultural, Máscaras Africanas e Ritmos Brasileiros. Tudo isso faz parte de um trabalho que venho sonhando e construindo com muita gente. Democratizar o acesso à arte e à cultura é transformar vidas através da formação cultural em Rio Branco e em toda a Amazônia. A gente acredita que a arte tem esse poder de despertar, de reunir e abrir caminhos. E é por isso que seguimos firmes. Deixo aqui um convite de coração, se você é artista, educador, curioso ou apaixonado por cultura, vem com a gente. Faça parte da Cia Cata-Ventos e da Escola de Artes Beija-Flor”, convida.

Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido acompanhe as redes socias: @escoladeartesbeijaflor e @ciacataventos.

