Escassez de mão de obra acelera mecanização da colheita de café

De grandes fazendas a pequenas lavouras, mecanização ganha espaço e promete maior eficiência e competitividade

A cafeicultura brasileira vive um ponto de inflexão. Maior produtor e exportador mundial, o Brasil possui aproximadamente 2,22 milhões de hectares plantados com café (Arábica e Conilon), segundo dados da Embrapa Café e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A produção ultrapassa 50 milhões de sacas por safra, mas apenas um quarto da área é mecanizada. O restante ainda depende do trabalho manual, que enfrenta um obstáculo cada vez mais crítico: a falta de mão de obra.

“Há uma carência muito grande, principalmente de trabalhadores qualificados para a colheita. Em algumas regiões, produtores chegam a buscar trabalhadores em outros estados, oferecendo uma série de vantagens durante a safra”, relata Ronaldo Goulart Magno Júnior, professor da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal. Ele lembra que o trabalho manual é pesado, feito sob sol forte e, muitas vezes, em posição desconfortável, o que desestimula a permanência no campo.

O impacto no bolso é significativo. Conforme o professor, quase 50% do custo de produção do café vem da colheita, e a mecanização pode reduzir esse valor pela metade. Ele diz que enquanto um trabalhador experiente colhe manualmente de 6 a 10 medidas (60 litros cada) por dia, uma colhedora chega a processar até 100 medidas por hora, com possibilidade de seletividade — derriçando apenas frutos maduros, que garantem cafés de qualidade superior e maior valor de mercado.

Não por acaso, a mecanização avança em todas as regiões produtoras. Além das grandes propriedades, pequenos e médios produtores começam a se organizar em associações para adquirir máquinas em conjunto. Pesquisas para adaptar a mecanização a áreas inclinadas, microterraceamento e modelos mais compactos e versáteis também estão em curso.

Observando esta tendência, a empresa OXBO, fabricante de máquinas agrícolas desenvolveu e lançou no mercado uma colhedora de arrasto. Desenvolvida para atender especialmente médios e pequenos produtores, justamente onde o custo da colheita pesa proporcionalmente mais que nas grandes propriedades. “A ideia foi levar eficiência e cuidado com a lavoura, trazendo aos produtores uma opção viável de mecanização sem comprometer a qualidade dos frutos e com melhor custo-benefício”, afirma a diretora de vendas e marketing da divisão de frutas da Oxbo, Kathryn Vanweerdhuizen.

Com mão de obra escassa, custos altos e pressão por qualidade, o movimento é claro: mecanizar já não é tendência, é necessidade. E a corrida por soluções mais eficientes promete mudar o cenário das lavouras brasileiras nos próximos anos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários