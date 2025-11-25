Erosão expõe possível risco estrutural em ponte que liga Brasiléia a Cobija

A ponte Wilson Pinheiro, que conecta Brasiléia (AC) à cidade boliviana de Cobija, voltou ao centro das discussões públicas após uma denúncia apresentada pela vereadora Isabely Araújo (Republicanos) durante a sessão realizada nesta terça-feira, 25, na Câmara Municipal.

A parlamentar exibiu um vídeo gravado por um morador, no qual é possível observar sinais de erosão que podem estar comprometendo a estrutura da ponte, especialmente no trecho localizado no lado boliviano.

A equipe do O Alto Acre esteve no local e constatou que a erosão é visível. Tubulações de esgoto despejam resíduos diretamente sobre as bases de sustentação, deixando partes de concreto expostas. Também foi identificado um desnível e afastamento no acesso à ponte pelo território boliviano, o que acendeu ainda mais o alerta.

Procurada, a Assessoria de Comunicação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou que a responsabilidade de manutenção da ponte foi transferida ao Estado, em parceria com o município, e que uma equipe técnica será enviada para realizar vistoria na área afetada. O órgão afirmou ainda que, caso seja confirmada a necessidade, intervenções emergenciais serão adotadas para garantir a segurança da estrutura e de seus usuários.

A ponte é um dos principais pontos de circulação entre os dois países, com grande fluxo de veículos, pedestres e atividades comerciais, o que torna a situação motivo de preocupação para autoridades e moradores da região fronteiriça.

