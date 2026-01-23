Geral
Erosão em trecho da BR-364 ameaça interromper tráfego após fortes chuvas
Um trecho da BR-364, nas proximidades do Corcovado, no município de Tarauacá, sofreu um processo de erosão provocado pelas fortes chuvas registradas nas últimas semanas e pode comprometer o tráfego de veículos na rodovia, principal ligação terrestre da região.
De acordo com o morador Roberto Paula, o problema surgiu há cerca de 20 dias e, até o momento, nenhuma providência teria sido adotada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em vídeo encaminhado à reportagem, ele alertou para o risco de isolamento do município. “Desse jeito, Tarauacá vai acabar ficando isolada. Já tem mais de 20 dias que isso cedeu e ninguém veio arrumar”, afirmou.
Procurado pela reportagem nesta sexta-feira, 23, o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, informou que se deslocava até o local para acompanhar a situação de perto. Segundo ele, a equipe já foi mobilizada. “Estou na estrada, quase chegando a Tarauacá. Saí de Cruzeiro do Sul e já estou a cerca de 30 quilômetros do município. Fui avisado e estou indo com o pessoal para verificar esse ponto pessoalmente”, declarou.
Araújo explicou ainda que o problema pode estar relacionado ao grande volume de água acumulado na região, especialmente em açudes existentes no entorno da rodovia, somado às chuvas intensas. “É muita água. Há açudes na área que acabam sobrecarregando o sistema, ainda mais com o volume de chuva que está caindo. Vamos avaliar a situação para definir como será feita a operação”, concluiu.
VEJA VÍDEO:
PM prende dois homens que tentaram arrombar comércio na BR-364 usando pedido de internet como pretexto
Suspeitos fugiram deixando bolsa com duas armas caseiras; ambos confessaram a tentativa de furto e foram encaminhados à delegacia
A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens acusados de tentar arrombar um estabelecimento comercial na BR-364, km 16, no acesso a Manoel. Os suspeitos chegaram ao local pedindo acesso à internet e, em seguida, tentaram arrombar o comércio, mas foram surpreendidos pelo proprietário.
Ao fugirem, deixaram para trás uma bolsa que continha duas armas de fabricação caseira e alimentos. Após buscas na região, a equipe do 8º Batalhão da PM localizou e prendeu os envolvidos, que confessaram a tentativa de furto.
Eles foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. A corporação destacou que a denúncia via 190 foi fundamental para a rápida atuação e prisão dos suspeitos.
Mulher em situação de rua é presa após roubar tecido com faca no centro de Cruzeiro do Sul
Suspeita ameaçou funcionários e fugiu, mas foi localizada pela PM com o material; arma branca não foi encontrada
Uma mulher em situação de rua foi presa na tarde desta quinta-feira (22) após cometer um roubo em uma loja de tecidos no centro de Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita entrou no estabelecimento por volta das 14h40, na Rua Absolom Moreira, portando uma faca, ameaçou funcionários e subtraiu uma peça de tecido.
A guarnição foi acionada e localizou a mulher, identificada por G.O.S., nas proximidades do bairro da Lagoa. Ela ainda estava com o tecido roubado. Foi presa em flagrante e algemada para segurança da equipe. A faca utilizada no crime não foi encontrada.
No retorno à loja, funcionários confirmaram a versão da ocorrência. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência. A suspeita foi entregue à delegacia em condições físicas normais, junto com o material recuperado e R$ 32 em dinheiro apreendido.
Polícia Militar apreende quase um quilo de drogas em duas ações consecutivas em Sena Madureira
Duas ações distintas, realizadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC), resultaram na apreensão de quase um quilo de entorpecentes em menos de 24h, em bairros diferentes de Sena Madureira.
A primeira apreensão aconteceu na noite desta terça-feira, 21, no bairro Cafezal. A guarnição obteve informações e se deslocou até uma residência na Rua Siqueira Campos, endereço já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico, e no local aprendeu mais de meio quilo de maconha, além de uma balança de precisão. Uma mulher foi identificada como a proprietária, no entanto não foi localizada no momento da ação, mas todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis
Já na tarde desta quarta-feira, 22, durante patrulhamento no bairro Cristo Libertador, policiais militares visualizaram dois indivíduos em um terreno baldio. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local. Durante a varredura na área, a guarnição encontrou quase meio quilo de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira
As duas ocorrências foram registradas como localização e apreensão de drogas e reforçam a atuação preventiva e Polícia Militar do Acre em Sena Madureira.
