Um trecho da BR-364, nas proximidades do Corcovado, no município de Tarauacá, sofreu um processo de erosão provocado pelas fortes chuvas registradas nas últimas semanas e pode comprometer o tráfego de veículos na rodovia, principal ligação terrestre da região.

De acordo com o morador Roberto Paula, o problema surgiu há cerca de 20 dias e, até o momento, nenhuma providência teria sido adotada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em vídeo encaminhado à reportagem, ele alertou para o risco de isolamento do município. “Desse jeito, Tarauacá vai acabar ficando isolada. Já tem mais de 20 dias que isso cedeu e ninguém veio arrumar”, afirmou.

Procurado pela reportagem nesta sexta-feira, 23, o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, informou que se deslocava até o local para acompanhar a situação de perto. Segundo ele, a equipe já foi mobilizada. “Estou na estrada, quase chegando a Tarauacá. Saí de Cruzeiro do Sul e já estou a cerca de 30 quilômetros do município. Fui avisado e estou indo com o pessoal para verificar esse ponto pessoalmente”, declarou.

Araújo explicou ainda que o problema pode estar relacionado ao grande volume de água acumulado na região, especialmente em açudes existentes no entorno da rodovia, somado às chuvas intensas. “É muita água. Há açudes na área que acabam sobrecarregando o sistema, ainda mais com o volume de chuva que está caindo. Vamos avaliar a situação para definir como será feita a operação”, concluiu.

