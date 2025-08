Erismeu Silva deixa o comando do Náuas depois de 4 dias

O time do MM/Acre venceu o GAS, de Roraima, por 3 sets a 0, com parciais de 27×25, 25×19 e 25×18 neste domingo, 3, no ginásio do Sesc, e garantiu uma vaga na semifinal da Superliga C de Vôlei Masculino.

Clube AVC e Vôlei Orgulho

O Clube AVC, de Rondônia, derrotou o Iate Clube, de Roraima, por 3 sets a 1, com parciais de 26×28, 25×16, 25×19 e 25×12 e manteve as chances de classificação para as semifinais.

O Vôlei Orgulho, de Rondônia, bateu o Náutico, de Roraima, por 3 sets a 1, com parciais de 21×25, 25×23, 26×24 e 25×18 e segue na disputa por uma vaga na fase decisiva.

Mais três jogos

A fase de classificação da Superliga C terá mais três partidas nesta segunda, 4, a partir das 15 horas, no ginásio do Sesc. ACV, de Rondônia, e Remo, do Pará, abrem a programação. Na sequência os jogos são: GAS, de Roraima, x AVV, de Rondônia, e Vôlei Orgulho, de Rondônia, x Nilton Lins, do Amazonas.

