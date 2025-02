Erismeu Silva comanda treinamento e tem dúvida na lateral

O Independência enfrenta o Manaus, do Amazonas, nesta quarta, 19, às 19 horas, na Arena da Floresta, e precisa vencer para conquistar uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O elenco Tricolor fechou a preparação nessa terça, 18, no Marinho Monte, e técnico Álvaro Miguéis definiu a equipe com: Tião, Weverton, Douglas, Léo Japão, Gustavo; Leandro, Joel, Weverson, Eduardo, Marquinhos e Polaco.

“Realizamos bons treinamentos e vamos chegar com uma equipe forte. Sabemos do nível do nosso adversário, mas uma partida deste nível é preciso muito empenho e coragem”, comentou o técnico Álvaro Miguéis.

Nas penalidades

Se a partida terminar empatada, a decisão do classificado será nas cobranças de penalidades. Na última parte do treinamento, os jogadores do Independência fizeram cobranças sob o olhar de toda comissão técnica.

Manaus fez treino

O elenco do Manaus desembarcou no início da tarde dessa terça em Rio Branco e fez um trabalho leve no Florestinha.

O técnico Júlio César Nunes espera uma partida difícil, mas acredita na classificação fora de casa.

Trio do Amapá

Um trio do Amapá vai comandar Independência e Manaus. Thaillan Azevedo será o árbitro e terá como auxiliares Luan Patrique Pereira e Inácio Barreto.

Mais de 1000 vendidos

Mais de 1000 ingressos foram vendidos nessa terça. O torcedor por adquirir o seu bilhete na CEDIAC, no bairro Bosque, Imaginarium, no Via Verde Shopping, e na Exuberance, no bairro Cerâmica, ao preço R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia.

