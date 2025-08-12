Erismeu Silva comanda coletivo e vai definir os titulares do Atlético

O técnico Erismeu Silva comanda um treino coletivo nesta terça, 12, no Frotão, com a duração de 60 minutos, e vai definir os titulares do Atlético para a estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo faz o primeiro jogo do torneio na quinta, 14, às 18 horas, na Arena da Floresta.

“Temos uma base formada e vamos para os ajustes finais. O nosso adversário é um dos favoritos ao acesso e também por isso precisamos chegar bem preparados”, declarou Erismeu Silva.

Espera liberação

O meia Thalis, uma das principais contratações do Atlético, espera pela liberação do Humaitá. Os dirigentes do Tourão pretendem somente emprestar o atleta para a disputa da 2ª Divisão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários