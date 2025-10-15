Erick Rodrigues renova com Vasco por um ano e define início da preparação

Erick Rodrigues assinou nesta terça, 14, na Fazendinha, a renovação com o Vasco e segue como gestor do futebol profissional na temporada de 2026. A equipe vai jogar Campeonato Estadual e Copa do Brasil na próxima temporada.

“Tínhamos um acerto encaminhado com o presidente Renato Machado (Lobinho) e fizemos alguns ajustes antes de assinar a renovação da parceria”, declarou o gestor do futebol vascaíno.

Em novembro

Segundo Erick Rodrigues, a preparação para os torneios de 2026 será iniciada no dia 16 de novembro no Rio de Janeiro.

“Estamos com o planejamento encaminhado. Vamos fechar os detalhes até o fim da próxima semana. A ideia é realizar um período de preparação forte no Rio”, explicou Erick Rodrigues.

Manter a base

Os laterais Andrei e Catatau, o zagueiro Nathan, os volantes Zueirinha, Bryan e Bernardo, os meias Manga, Leozinho e Jota e os atacantes Titô e Lekinho são nomes certos no Vasco.

“Vamos manter a nossa base e faremos algumas contratações de impacto. A meta é lutar pelo título Estadual e avançar na Copa do Brasil”, afirmou o gestor e treinador vascaíno.

