Erick Rodrigues renova com Vasco por um ano e define início da preparação

Publicado

39 minutos atrás

em

Foto PHD: O presidente Renato Machado, Erick Rodrigues (assinando o contrato) e o secretário Hilário

Erick Rodrigues assinou nesta terça, 14, na Fazendinha, a renovação com o Vasco e segue como gestor do futebol profissional na temporada de 2026. A equipe vai jogar Campeonato Estadual e Copa do Brasil na próxima temporada.

“Tínhamos um acerto encaminhado com o presidente Renato Machado (Lobinho) e fizemos alguns ajustes antes de assinar a renovação da parceria”, declarou o gestor do futebol vascaíno.

Em novembro

Segundo Erick Rodrigues, a preparação para os torneios de 2026 será iniciada no dia 16 de novembro no Rio de Janeiro.

“Estamos com o planejamento encaminhado. Vamos fechar os detalhes até o fim da próxima semana. A ideia é realizar um período de preparação forte no Rio”, explicou Erick Rodrigues.

Manter a base

Os laterais Andrei e Catatau, o zagueiro Nathan, os volantes Zueirinha, Bryan e Bernardo, os meias Manga, Leozinho e Jota e os atacantes Titô e Lekinho são nomes certos no Vasco.

“Vamos manter a nossa base e faremos algumas contratações de impacto. A meta é lutar pelo título Estadual e avançar na Copa do Brasil”, afirmou o gestor e treinador vascaíno.

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual

Publicado

26 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidade

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidade

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual Sub-11. Nos duelos semifinais disputados nesta terça, 14, na Arena da Floresta, o Acre Esporte bateu a Escola do Galvez por 3 a 1 e o Santa Cruz derrotou o Botafogo por 3 a 0.

Final na sexta

Acre Esporte e Santa Cruz decidem o título do Sub-11 na sexta, 17, às 16 horas, na Arena da Floresta. Os dois times entram para decisão sem vantagem e se a partida terminar empatada no tempo normal, o campeão vai ser definido nas penalidades.

“Vai ser mais uma partida difícil. Vamos trabalhar com os garotos e realizar os ajustes necessários”, declarou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.

Xavier Maia e Escola do Galvez vencem no Campeonato Estadual

Publicado

29 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Competição entra na reta final e jogos passam a ser decisivos

Xavier Maia e Escola do Galvez conquistaram vitórias nesta terça, 14, no CT do Cupuaçu, e seguem com chances de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Xavier Maia derrotou o Estrelinha por 2 a 1 e a Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 6 a 0.

Pelo grupo 1

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quarta, 15, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 1. São Francisco e Flamenguinho abrem a programação e Jovens Promessas e Chapecoense disputam a segunda partida.

Plácido de Castro fecha 1ª fase do Estadual com vitória diante da Assermurb

Publicado

30 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O meia Mussarela (bola), do Plácido de Castro, é um dos destaques do Estadual

A equipe do Plácido de Castro venceu a Assermurb por 4 a 1 na última partida da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Tigre do Abunã chegou aos 15 pontos na 6ª colocação e a Assemurb é o 8º com 11.

Duelo definido

O primeiro confronto da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 está definido. O Santa Cruz, 1º colocado, vai jogar contra a Assermurb.

Rio Branco x Sena

Rio Branco e Sena Madureira, ambos classificados para as quartas, se enfrentam nesta quarta, 15, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase.

