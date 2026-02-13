Conecte-se conosco

Geral

Erick Rodrigues expõe insatisfação com cota da 1ª fase da Copa do Brasil

Publicado

5 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Erick Rodrigues esperava a mesma cota de 2025

Geral

Sesacre informa dias e horários de funcionamento das unidades de saúde durante o Carnaval

Publicado

10 segundos atrás

em

13 de fevereiro de 2026

Por

Nesse período de carnaval, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) reforça o compromisso do atendimento à população nas unidades de saúde.

As unidades de pronto atendimento (UPAs) do Segundo distrito, Sobral e Cidade do Povo mantêm atendimento 24 horas.

UPA Segundo Distrito. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) funcionará em horários normais, das 7h às 18h, exceto no domingo, 15.

Hemoacre. Foto: Larissa Paiva/Hemoacre

O Pronto-Socorro de Rio Branco continuará com seu fluxo normal, nos atendimentos de urgência e emergência. Casos de menor complexidade devem ser encaminhados para as UPAs

Pronto Socorro de Rio Branco. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo funcionará apenas com os serviços internos (enfermarias, cirurgias de urgência e de pacientes internados). As demandas laboratoriais e consultas com as especialidades médicas entrarão em recesso durante o período carnavalesco.

Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A Maternidade Bárbara Heliodora funcionará normalmente, com os serviços essenciais de urgência e emergência, nos atendimentos de obstetrícia e na Clínica da Mulher. 

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Geral

Polícia Civil prende suspeita horas após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul

Publicado

2 minutos atrás

em

13 de fevereiro de 2026

Por

PCAC prendeu a suspeita poucas horas após o roubo no Centro de Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Patrimoniais, prendeu na manhã desta sexta-feira, 13, uma mulher suspeita de praticar um roubo nas primeiras horas do dia, no Centro de Cruzeiro do Sul. A ação rápida resultou na recuperação integral dos bens da vítima e na apreensão dos objetos utilizados no crime.

O assalto ocorreu por volta das 5h18, nas proximidades da delegacia da cidade. A vítima seguia para o trabalho quando foi abordada pela suspeita, que estava de bicicleta e, mediante grave ameaça, exigiu seus pertences. Diante da intimidação, a senhora entregou a bolsa e o aparelho celular e deixou o local, enquanto a autora fugia.

Logo após o ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. Com as informações em mãos, a equipe do NEPATRI iniciou diligências imediatas e ininterruptas, dando início a um trabalho investigativo célere para localizar a suspeita.

Celular, bolsa e demais objetos foram recuperados e devolvidos à vítima após ação rápida da polícia. Foto: cedida

Por volta das 7h30, a autora, identificada pelas iniciais R.S.F., foi localizada e presa nas proximidades da Ponte da União. Durante a ação, os investigadores recuperaram o aparelho celular, a bolsa e os demais pertences da vítima, que foram prontamente restituídos, evidenciando a eficiência da investigação e a reparação imediata do dano causado.

Também foram apreendidos uma faca de mesa que estava em posse da suspeita e a bicicleta utilizada na prática do crime. A rápida resposta da Polícia Civil reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes contra o patrimônio, garantindo a responsabilização da autora e fortalecendo a sensação de segurança da população.

Geral

Delegado Valdinei Soares da Costa encerra carreira e deixa legado na Polícia Civil do Acre

Publicado

5 horas atrás

em

13 de fevereiro de 2026

Por

Na manhã desta sexta-feira, 13, foi publicada no Diário Oficial do Estado a aposentadoria do delegado de Polícia Civil Valdinei Soares da Costa, encerrando uma trajetória marcada por mais de três décadas de serviços prestados à segurança pública. Desses, 15 anos foram dedicados à carreira de delegado da Polícia Civil do Acre.

O delegado Valdinei Soares da Costa se aposenta após mais de 30 anos dedicados à segurança pública. Foto: arquivo pessoal

Antes de ingressar na Polícia Civil, Valdinei construiu sua experiência como soldado da Polícia Militar do Paraná, acumulando uma bagagem que levaria para toda a sua vida profissional. Já no Acre, iniciou sua trajetória como delegado na delegacia-geral de Manoel Urbano, passando depois por unidades estratégicas como a Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões (antiga Antiassalto), Denarc, Deam e Defla. Também atuou como coordenador da Regional Tarauacá/Envira por quase seis anos e, por fim, esteve na Corregedoria da instituição por quase dois anos, exercendo a função de corregedor auxiliar.

Entre os inúmeros casos que marcaram sua carreira, o delegado destaca uma grande operação realizada em Feijó contra uma organização criminosa. A ação, resultado de investigação e representação por prisões preventivas, resultou na prisão de mais de 50 pessoas e contou com apoio da direção da Polícia Civil. À época, o delegado-geral era José Henrique Maciel.

Em sua despedida, Valdinei Costa falou com emoção sobre a caminhada construída ao longo dos anos. “Eu saio com o coração em paz e com a sensação de dever cumprido. Foram mais de 30 anos de serviço, enfrentando desafios, noites sem dormir e muitas batalhas em defesa da sociedade. Cada delegacia por onde passei deixou uma marca em mim, e cada equipe com quem trabalhei fez parte dessa história. Tenho orgulho da Polícia Civil e gratidão por tudo que vivi aqui”, afirmou o delegado aposentado.

Delegado Valdinei Costa atuou em diversas unidades e encerra a carreira deixando contribuição histórica à Polícia Civil. Foto: arquivo pessoal

O delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel também prestou homenagem ao colega, ressaltando a importância de sua contribuição para a instituição e para a segurança pública do Acre. “O delegado Valdinei construiu uma trajetória exemplar, marcada por compromisso, coragem e espírito público. Ele deixa um legado de profissionalismo e dedicação que inspira as novas gerações da Polícia Civil. Em nome da instituição, agradeço por cada ano de serviço e desejo que essa nova fase da vida venha acompanhada de saúde, paz e merecido descanso”, declarou.

A aposentadoria de Valdinei Soares da Costa representa o encerramento de um ciclo de trabalho intenso, mas também a celebração de uma carreira construída com entrega, responsabilidade e profundo respeito à missão de proteger a sociedade acreana.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

