Erick Rodrigues diminui treinamentos e começa a pensar na estreia

O elenco do Vasco realiza um treino neste sábado, 10, na Fazendinha, e fecha mais uma semana de preparação visando à disputa do Campeonato Estadual. A estreia da equipe vascaína será contra o Rio Branco no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.

“Vamos começar a diminuir a carga dos treinamentos. Fizemos uma excelente preparação e, agora, é chegar com os atletas no melhor nível”, afirmou Erick Rodrigues.

Não definiu

Erick Rodrigues conta com uma base importante da última temporada, mas ainda não definiu os titulares para o primeiro jogo.

“Ainda temos uma semana de trabalho e vou definir os titulares somente na véspera. Todos precisam seguir trabalhando forte porque teremos competições difíceis”, declarou o comandante do Vasco.

