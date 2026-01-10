Conecte-se conosco

Cotidiano

Erick Rodrigues diminui treinamentos e começa a pensar na estreia

Publicado

3 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Erick Rodrigues comanda mais um trabalho do Vasco, na Fazendinha

O elenco do Vasco realiza um treino neste sábado, 10, na Fazendinha, e fecha mais uma semana de preparação visando à disputa do Campeonato Estadual. A estreia da equipe vascaína será contra o Rio Branco no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.

“Vamos começar a diminuir a carga dos treinamentos. Fizemos uma excelente preparação e, agora, é chegar com os atletas no melhor nível”, afirmou Erick Rodrigues.

Não definiu

Erick Rodrigues conta com uma base importante da última temporada, mas ainda não definiu os titulares para o primeiro jogo.

“Ainda temos uma semana de trabalho e vou definir os titulares somente na véspera. Todos precisam seguir trabalhando forte porque teremos competições difíceis”, declarou o comandante do Vasco.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Nível do Rio Acre cai e segue distante da cota de transbordo

Publicado

2 horas atrás

em

10 de janeiro de 2026

Por

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou leve redução na manhã deste sábado (10), em Rio Branco. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 5h25 o manancial marcou 9,49 metros, registrando tendência de vazante.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas acumulado na capital foi de 9,80 milímetros. Apesar das precipitações, o nível do rio permanece bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Natação acreana fecha 2025 com recordes e atletas entre os melhores do Brasil

Publicado

2 horas atrás

em

10 de janeiro de 2026

Por

Luiz Antônio Jerônimo e Pedro Henrique Ramirez figuram no top 10 nacional em rankings divulgados pelo Swim It Up!.

A natação acreana encerrou a temporada de 2025 em alta, com bons resultados em competições nacionais e a quebra de recordes estaduais. O desempenho colocou atletas do estado entre os dez melhores do país nos rankings de piscina curta e longa, divulgados pelo site Swim It Up!, referência em estatísticas da natação brasileira.

O principal destaque é Luiz Antônio Jerônimo, da AABB-AC, que aparece em oito rankings nacionais e conquistou a segunda colocação nos 50 metros peito da categoria Infantil 2, tanto em piscina curta quanto longa. Outro nome em evidência é Pedro Henrique Ramirez, atleta do Corinthians desde 2024, que ocupa o 10º lugar nos 50 metros borboleta da categoria Juvenil 2.c

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Atletas da Escola CBV/AABB iniciam treinos da pré-temporada

Publicado

3 horas atrás

em

10 de janeiro de 2026

Por

Foto AAVP: Jogadores terão grandes desafios na temporada de 2026

Os atletas da Escola CBV/AABB de Vôlei de Praia iniciaram os treinamentos da fase de pré-temporada visando a temporada de 2026. Os calendários dos torneios ainda não foram definidos, mas a meta é disputar os torneios oficiais da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), Federação Acreana  do Desporto Escolar(FADE) e Secretaria de Educação.

“Vamos ter um calendário com muitos eventos e por isso é preciso preparar os atletas da melhor maneira possível. Essa fase de treinos é importante por vários aspectos, inclusive, na prevenção de lesões”, explicou o professor Cláudio Baixinho.

Torneios nacionais

Segundo Cláudio Baixinho, disputar o maior número de eventos nacionais também é uma das metas dos atletas da Escola CBV/AABB.

“Os torneios nacionais elevam o nível dos jogadores. Querer jogar grandes competições faz parte do processo”, afirmou o professor.

Comentários

Continue lendo