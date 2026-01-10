Cotidiano
Erick Rodrigues diminui treinamentos e começa a pensar na estreia
O elenco do Vasco realiza um treino neste sábado, 10, na Fazendinha, e fecha mais uma semana de preparação visando à disputa do Campeonato Estadual. A estreia da equipe vascaína será contra o Rio Branco no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.
“Vamos começar a diminuir a carga dos treinamentos. Fizemos uma excelente preparação e, agora, é chegar com os atletas no melhor nível”, afirmou Erick Rodrigues.
Não definiu
Erick Rodrigues conta com uma base importante da última temporada, mas ainda não definiu os titulares para o primeiro jogo.
“Ainda temos uma semana de trabalho e vou definir os titulares somente na véspera. Todos precisam seguir trabalhando forte porque teremos competições difíceis”, declarou o comandante do Vasco.
Nível do Rio Acre cai e segue distante da cota de transbordo
O nível do Rio Acre apresentou leve redução na manhã deste sábado (10), em Rio Branco. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 5h25 o manancial marcou 9,49 metros, registrando tendência de vazante.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas acumulado na capital foi de 9,80 milímetros. Apesar das precipitações, o nível do rio permanece bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Natação acreana fecha 2025 com recordes e atletas entre os melhores do Brasil
Luiz Antônio Jerônimo e Pedro Henrique Ramirez figuram no top 10 nacional em rankings divulgados pelo Swim It Up!.
Atletas da Escola CBV/AABB iniciam treinos da pré-temporada
Os atletas da Escola CBV/AABB de Vôlei de Praia iniciaram os treinamentos da fase de pré-temporada visando a temporada de 2026. Os calendários dos torneios ainda não foram definidos, mas a meta é disputar os torneios oficiais da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) e Secretaria de Educação.
“Vamos ter um calendário com muitos eventos e por isso é preciso preparar os atletas da melhor maneira possível. Essa fase de treinos é importante por vários aspectos, inclusive, na prevenção de lesões”, explicou o professor Cláudio Baixinho.
Torneios nacionais
Segundo Cláudio Baixinho, disputar o maior número de eventos nacionais também é uma das metas dos atletas da Escola CBV/AABB.
“Os torneios nacionais elevam o nível dos jogadores. Querer jogar grandes competições faz parte do processo”, afirmou o professor.
