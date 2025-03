Erick Rodrigues confirma Vasco com time misto contra a Adesg

A implantação do Sistema de Comando de Incidentes, estão sendo direcionados e separados recursos logísticos tais como: Sala de Situação, televisores, quadros, barcos, motores, coletes, entre outros insumos

Com a elevação do nível do Rio Juruá, o governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), em parceria com a Defesa Civil do município de Cruzeiro do Sul, está organizando uma Sala de situação de Incidentes no 4° Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal/Urbano (4° BEPCIF) para realizar o monitoramento e plano de ação, em caso de enchente.

De acordo com os dados do 4° BEPCIF de Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá nesta sexta-feira, 6, está em 13,08 m, ultrapassando a cota de transbordo que é de 13 m. Já em Rodrigues Alves, de acordo com os dados da Defesa Civil Municipal, o nível do rio está em 14 m, sendo a cota de transbordo 13,5 m.

O comandante do CBMAC, coronel Charles Santos, explicou que, até o momento, não foi necessária a retirada de nenhuma família, pois os bairros atingidos possuem casas altas.

“Nesse momento, o Corpo de Bombeiros já está devidamente posicionado na cidade de Cruzeiro do Sul, montando a Sala de Situação para que seja necessário centralizar as ações de resposta a possíveis vítimas do transbordamento, assim como nos demais municípios do entorno de Cruzeiro do Sul, caso seja necessário”, destacou Charles Santos.

Com relação ao trabalho conjunto, o cel. Charles Santos, dá detalhes sobre as ações que estão sendo organizadas: “Temos amanhã uma reunião marcada com o prefeito, que vai dar uma passada na sala de situação para verificar como vai ser o andamento desses trabalhos, até porque vamos trabalhar em parceria, prefeitura e Estado, para dar resposta a esse evento, que é o transbordamento. Nesse momento, se concentra apenas em Cruzeiro do Sul essas ações, mas o Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, está preparado para dar resposta aos demais municípios, caso venha a surgir”, pontua o comandante.

Para a implantação do Sistema de Comando de Incidentes, estão sendo direcionados e separados recursos logísticos tais como: Sala de Situação, televisores, quadros, barcos, motores, coletes, entre outros insumos. Além disso, a Defesa Civil Municipal já acionou e mobilizou a estrutura da prefeitura com pessoal e caminhões.

Nível do Rio Juruá neste dia 6 de março de 2025

4° BEPCIF – Cruzeiro do Sul – RIO JURUÁ

📌 Níveis Observados

⏰ 21h – 🌊

⏰ 17h 🌊

⏰ 11h 🌊 13,08⬆️

⏰ 6h – 🌊 12,57⬆️

BOLETIM DEFESA CIVIL DE RODRIGUES ALVES

🚨Às 6h – de ontem 13,82m

🚨Às 6h – de hoje 14,00m

🚨Cota de alerta – 12,50m

🚨Cota de transbordo – 13,50m

