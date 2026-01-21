Conecte-se conosco

Cotidiano

Erick Rodrigues confirma a contratação do atacante Manga

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Manga será integrado ao elenco do Vasco nesta quarta(21)

O técnico do Vasco, Erick Rodrigues, confirmou a contratação do atacante Manga para a sequência do Campeonato Estadual. O atleta será integrado ao elenco vascaíno nesta quarta, 21, na Fazendinha.

“Existia uma diferença financeira do pedido do Manga para a proposta do Vasco. Conseguimos fechar o acordo e isso é importante para fortalecer a equipe”, declarou Erick Rodrigues.

Começa a definir

Erick Rodrigues comanda um treino coletivo nesta quarta e começa a definir a equipe para o duelo contra a Adesg. O jogo vai ser disputado no sábado, 24, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos mexer na equipe. Perdemos o jogo de estreia e precisamos encontrar soluções”, afirmou o treinador.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Craques do Futuro vai representar o Acre na Copa do Brasil Sub-20

Publicado

1 hora atrás

em

21 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Craques do Futuro terá um primeiro grande desafio em nível nacional

Mesmo sem ter uma filiação na Federação de Futebol do Acre (FFAC), a equipe das Craques do Futuro será a representante do Acre na Copa do Brasil Sub-20 de futebol feminino. A definição da inscrição ocorreu nessa segunda, 19, na sede da FFAC, mas a direção do time será obrigada a cumprir as exigências estabelecidas pela CBF.

“Exigimos toda a documentação do clube para poder gerar uma senha e desta maneira seja feito os registros e consequentemente os contratos”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Campeão no Sub-18

O time das Craques do Futuro conquistou o Estadual Sub-18 e como a FFAC não promoveu o Estadual Sub-20, a equipe ficou com a vaga por ter conquistado a competição na categoria abaixo.

8 de março

A CBF programou a realização da Copa do Brasil Sub-20 a partir de 8 de março. Contudo, a tabela do torneio ainda será definida.

Vai promover

Leandro Rodrigues confirmou a realização do Estadual Sub-20 na temporada de 2026 e somente equipes filiadas poderão jogar a competição.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Anderson Brito rescinde com Galvez e acerta com Imperatriz do Maranhão

Publicado

1 hora atrás

em

21 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Anderson Brito(bola) teve uma atuação importante na vitória no jogo de estreia do Estadual

O atacante Anderson Brito acertou a rescisão contratual com Galvez nessa segunda, 19, e não joga mais pelo Imperador no Campeonato Estadual de 2026. O atleta fechou um contrato com o Imperatriz, do Maranhão, e viajou para se apresentar no Cavalo de Aço.

“Quando fechamos com o Anderson existia essa possibilidade de saída. Tudo tinha sido acertado e o Galvez honrou o acordo. Perdemos um excelente atleta”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Galvez no mercado

Segundo Igor Oliveira, o trabalho agora é para tentar repor a saída do atacante.

“Esse é um momento complicado para contratar porque os melhores atletas estão empregados. Vamos tentar encontrar um jogador de nível no mercado”, disse Igor Oliveira.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Rodrigo Deião tem atletas regularizados e pode fazer mudanças na Adesg

Publicado

2 horas atrás

em

21 de janeiro de 2026

Por

Foto Glauber Lima: Adesg tem um jogo difícil na 2ª rodada do Estadual

Os meias Bruno, Gabriel Silva e Breno foram regularizados nesta terça, 20, e são três opções do técnico Rodrigo Deião na Adesg. O Leão enfrenta o Vasco no sábado, 24, às 17 horas, na Arena da Floresta.

Começa a definir

Rodrigo Deião comanda um trabalho tático nesta quarta, 21, e começa a montagem da equipe para o segundo jogo no Estadual. O zagueiro Jailson pode seguir improvisado na lateral, mas existe a possibilidade de Matheus Damasceno assumir a titularidade.

Fase de recuperação

Ainda em fase de recuperação de uma lesão no joelho direito, o meia/atacante Polaco também pode ganhar mais minutos contra o Vasco. O atleta é uma peça importante dentro da construção de uma equipe forte para lutar por uma vaga na semifinal.

Comentários

Continue lendo