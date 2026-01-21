Erick Rodrigues confirma a contratação do atacante Manga

O técnico do Vasco, Erick Rodrigues, confirmou a contratação do atacante Manga para a sequência do Campeonato Estadual. O atleta será integrado ao elenco vascaíno nesta quarta, 21, na Fazendinha.

“Existia uma diferença financeira do pedido do Manga para a proposta do Vasco. Conseguimos fechar o acordo e isso é importante para fortalecer a equipe”, declarou Erick Rodrigues.

Começa a definir

Erick Rodrigues comanda um treino coletivo nesta quarta e começa a definir a equipe para o duelo contra a Adesg. O jogo vai ser disputado no sábado, 24, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos mexer na equipe. Perdemos o jogo de estreia e precisamos encontrar soluções”, afirmou o treinador.

