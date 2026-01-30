Cotidiano
Erick Rodrigues comanda apronto e deve promover mudanças no Vasco
O elenco do Vasco fecha nesta sexta, 30, na Fazendinha, a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. A partida será disputada neste sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“Tivemos uma semana de trabalho bastante proveitosa. Vamos manter o padrão tático e o objetivo é conquistar mais uma vitória”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Mudanças na equipe
Erick Rodrigues confirmou a estreia do atacante Douglas Caé, mas não definiu os titulares.
“Temos um grupo com muitas opções. Depois do último treino, devo definir os titulares”, explicou o comandante vascaíno.
Lekinho não joga
O atacante Lekinho, com uma lesão no tornozelo direito, é desfalque certo no Vasco. O atleta deve retornar aos treinos depois de duas semanas.
Sandro Resende comanda trabalho tático e ganha opções no Santa Cruz
O técnico Sandro Resende comandou um treino tático nesta quinta, 29, no CT do Cupuaçu, e realizou ajustes no Santa Cruz visando o confronto diante do Vasco. A partida será disputada no sábado, 31, às 15 horas, no Tonicão.
“Estamos trabalhando forte desde o início da semana e a meta é deixar a equipe mais competitiva. Podemos realizar um grande jogo”, comentou Sandro Resende.
Ganha opções
O Santa Cruz ainda não venceu no Estadual e a diretoria trabalhou na contratação de reforços. O lateral direito Railan, o zagueiro Vitor Salvador e o JP Bardales foram regularizados e são mais três opções para a partida contra o Vasco.
Último treinamento
O elenco do Santa Cruz faz um treinamento de bolas paradas no CT do Cupuaçu e fecha a preparação.
ACEA realiza confraternização para marcar a abertura da temporada 26
A Associação dos Cronistas Esportivos do Acre(ACEA) realizou nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, uma confraternização para marcar a abertura da temporada de 2026. Jornalistas de vários órgãos de comunicação estavam presentes.
“Fizemos uma solenidade simples, mas para marcar o início da temporada. O trabalho dos jornalistas esportivos começa em janeiro e termina somente após o último evento em dezembro. Temos uma categoria envolvida em todas as modalidades no esporte acreano”, declarou o presidente da ACEA, Demóstenes Nascimento.
Para o narrador da Rádio Difusora Acreana, Zezinho Melo, esse é um reconhecimento importante da diretoria da ACEA para os profissionais.
“Iniciei na narração esportiva em 1970 e vivemos novos tempos com uma notícia em tempo real. O rádio continua sendo um veículo importante e vamos torcer por uma grande temporada do futebol acreano”, comentou Zezinho Melo.
Rio Branco goleia o São Francisco e segue dentro do G4
O Rio Branco derrotou o São Francisco por 6 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, se manteve dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 6 pontos na 3ª colocação. Marllon(2), Dheryke, Lobinho, Diego Pereira e Matheus Nego marcaram os gols do Mais Querido.
Rio Branco dominante
O Rio Branco começou a partida com uma formação apostando na velocidade pelas extremas.
Aos 18, o volante Thiago roubou a bola e tocou para Dheryke abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, Marllon marcou duas vezes e Estrelão para o intervalo com uma boa vantagem.
No segundo tempo, o técnico Ulisses Torres promoveu mudanças. O meia Matheus Nego perdeu uma penalidade. Contudo, nos minutos finais Lobinho, Diego Pereira e Matheus Nego fecharam o placar.
Fala, Ulisses!
“Precisávamos vencer essa partida. Fizemos uma partida mais consistente e esses pontos serão importantes na luta pela classificação”, comentou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.
Volta ao trabalho
O elenco do Rio Branco reapresenta-se no José de Melo nesta sexta, 30, e começa a preparação para o jogo contra o Independência. A partida será disputada na segunda, 2 de fevereiro, às 18 horas, no Tonicão.
