Erick Rodrigues comanda apronto e deve promover mudanças no Vasco

O elenco do Vasco fecha nesta sexta, 30, na Fazendinha, a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. A partida será disputada neste sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão.

“Tivemos uma semana de trabalho bastante proveitosa. Vamos manter o padrão tático e o objetivo é conquistar mais uma vitória”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Mudanças na equipe

Erick Rodrigues confirmou a estreia do atacante Douglas Caé, mas não definiu os titulares.

“Temos um grupo com muitas opções. Depois do último treino, devo definir os titulares”, explicou o comandante vascaíno.

Lekinho não joga

O atacante Lekinho, com uma lesão no tornozelo direito, é desfalque certo no Vasco. O atleta deve retornar aos treinos depois de duas semanas.

Relacionado

Comentários