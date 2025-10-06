Erica Soares é campeã do Desafio dos Fortes em Ariquemes

Erica Soares (Time Casa Araújo) venceu nesse domingo, 5, em Ariquemes, Rondônia, a 4ª edição do Desafio dos Fortes na Elite Feminino. A acreana fechou o percurso de 75 quilômetros em 2 horas e 48 minutos.

“Percurso da prova foi bastante desafiador com muitas subidas e sensação térmica de 45 graus. Uma prova deste nível é fundamental o condicionamento, mas a parte mental é decisiva para suportar as barreiras”, declarou a ciclista.

Grande experiência

Segundo Erica Soares, disputar o Desafio dos Fortes traduziu-se em uma grande experiência.

“Os organizadores do Desafio também merecem todos os elogios. O apoio para os atletas foi excelente”, avaliou a acreana.

Próximo desafio

Erica Soares tem como próximo desafio a reta final do Campeonato Estadual nas categorias Velocidade e Mountain Bike.

“Ainda teremos grandes provas até o fechamento da temporada de 2025”, afirmou Erica.

