Cotidiano
Eriano Santos avalia amistosos e espera evolução na Copinha
O técnico Eriano Santos avaliou de maneira positiva os amistosos do Galvez visando à disputa da Copa São Paulo de 2026. O Imperador foi derrotado pelo Tanabi, América e Mirassol, todos de São Paulo, e pelo Nacional, do Amazonas.
“Se formos olhar pelos resultados, não foi bom. Precisamos avaliar os amistosos pelo condicionamento físico, entrosamento, evolução e por esses aspectos foi muito bom. Essa iniciativa da nossa diretoria é inédita e os resultados podem ser satisfatórios”, comentou Eriano Santos.
Reta final
Com um treino regenerativo nesta quarta, 24, em São José de Rio Preto, São Paulo, o elenco do Galvez começou a reta final de treinamentos para a Copinha. O Imperador estreia no torneio no dia 2 de janeiro contra o Votuporanguense, de São Paulo.
Comentários
Cotidiano
Diretoria da Adesg antecipa 1º pagamento do elenco e quer grande campanha
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta quarta, 24, o pagamento, de maneira antecipada, dos dias trabalhados de dezembro do elenco profissional.
“Resolvemos antecipar o pagamento por causa do Natal. Essa é uma data importante para todas as famílias e o nosso objetivo é garantir as condições ideais dos atletas”, declarou Paulinho do Cras.
Ganha folga
Os jogadores da Adesg realizaram um treinamento nesta quarta e ganham uma folga nesta quinta, 25.
“Estamos trabalhando forte desde o início da preparação e por isso a comissão técnica resolveu garantir um descanso no dia 25. Voltamos ao trabalho na sexta(26)”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Estreia no dia 15
A Adesg enfrenta o Humaitá no dia 15 de janeiro, na Arena da Floresta, no jogo de estreia no Campeonato Estadual. O leão terá mais 21 dias de treinamentos.
Comentários
Cotidiano
Fafs confirma final do Campeonato Estadual da Série A no Álvaro Dantas
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 27, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a decisão do Campeonato Estadual de Futsal da Série A entre Brasileia e Quinari. O primeiro jogo entre as duas equipes, em Senador Guiomard, terminou empatado por 4 a 4 e por isso quem vencer a segunda partida fica com o título e a vaga do Acre na Taça Brasil de 2026.
“Fechamos todos os detalhes para a final. A partida decide o título mais importante e fecha a temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Sem mudanças em 2026
Segundo Rafael do Vale, existe a intenção de realizar ajustes no regulamento do Estadual para 2026.
“Permitimos muitas mudanças nas datas dos jogos e isso aumentou o prazo de realização da Série A. Tínhamos planejado fechar a competição no fim de outubro e essas alterações precisam ser reavaliadas”, explicou o dirigente.
Comentários
Cotidiano
João Miguel será atleta no Grêmio na temporada de 2026
O garoto João Miguel, 14, será atleta do Grêmio, do Rio Grande do Sul, a partir de março de 2026. O atleta realizou testes no São Paulo e acabou aprovado. Contudo, a proposta do Tricolor do Sul foi melhor e isso determinou o fechamento da negociação.
Destaque no Santa Cruz
João Miguel é um dos destaques da base do Santa Cruz. O meia trabalha com a perna direita e é um dos jovens mais promissores do futebol acreano.
“O João Miguel é muito talentoso e mesmo com a pouca idade tem uma excelente leitura de jogo. Ele pode ser um grande atletas”, avaliou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.
Você precisa fazer login para comentar.