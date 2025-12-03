Conecte-se conosco

Equipes do Jordão estão fora da disputa do Campeonato Estadual

Publicado

4 horas atrás

em

Foto FEAB: Tabela do Estadual terá ajustes, mas primeira fase deve encerrada no dia 9

Por falta de apoio para o deslocamento, as equipes do Jordão, no feminino, e masculino, estão fora do Campeonato Estadual de Basquete. Os dois elencos deveriam chegar em Rio Branco nesta semana para disputar as partidas nos dias 6 e 7, no ginásio Álvaro Dantas.

“Pensamos o Estadual, na primeira fase, para a participação das equipes do município. Esse é o tipo de ausência onde todos perdem”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete(FEAB), professor Manieldem Távora.

Cumprir tabela

O Resenha derrotou o Old School por 54 a 34 em um duelo somente para cumprir tabela nessa terça, 2, no ginásio Álvaro Dantas, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.

Jogo adiado

A partida entre AAB “A” e América foi adiada pela FEAB. O Álvaro Dantas não reuniu condições para o jogo por causa das goteiras e a FEAB programou, a partida decisiva, para a próxima terça, 9, também no Álvaro Dantas.

Cotidiano

Polícia Civil participa da construção do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2025–2035)

Publicado

7 segundos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero

Delegado-geral Henrique Maciel representa a PCAC no lançamento do Plano Estratégico 2025–2035. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença, nesta quarta-feira, 3, na apresentação do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, documento que irá nortear as políticas públicas para o período de 2025 a 2035. O encontro reuniu instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos das mulheres, consolidando um esforço conjunto para fortalecer mecanismos de prevenção, assistência e responsabilização dos agressores.

Representando a PCAC, estiveram o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, e a delegada Juliana De Angelis, que atua como Representante Institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da instituição.

O plano foi construído com base em importantes marcos normativos, como a Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e o Orçamento Sensível ao Gênero, ferramenta que assegura financiamento permanente e estruturado às ações previstas para os próximos dez anos dentro das diretrizes de proteção e enfrentamento.

Plano Decenal reforça ações integradas para combater a violência contra a mulher no Acre. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Durante sua fala, o delegado-geral Henrique Maciel destacou o compromisso da Polícia Civil com políticas de proteção e o fortalecimento das estruturas especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência.

“A PCAC possui um núcleo específico, coordenado pela delegada Juliana, totalmente voltado para tratar a temática da violência contra a mulher em suas diversas tipificações. Temos trabalhado para ampliar nossa atuação e garantir respostas cada vez mais qualificadas. Um dos nossos avanços é a implantação das Salas do Bem-Me-Quer, presentes nos municípios onde ainda não há Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), com policiais treinados exclusivamente para lidar com esses casos sensíveis”, afirmou.

A delegada Juliana De Angelis, por sua vez, reforçou que o plano decenal representa uma ferramenta estratégica para consolidar políticas de Estado, garantindo continuidade e integração das ações entre os órgãos responsáveis.

Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero.

O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, concede entrevista sobre a importância do plano para a estruturação das políticas de proteção às mulheres. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Cotidiano

Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria

Publicado

5 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical

Reunião reforça diálogo institucional entre a gestão e o sindicato da categoria. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Simpol) para uma reunião institucional dedicada à apresentação das demandas e prioridades da categoria.

Durante o encontro, os representantes do sindicato apresentaram ao delegado-geral os anseios definidos em assembleia geral, destacando pontos considerados essenciais para o fortalecimento das condições de trabalho, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade acreana.

Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical, ressaltando a importância da colaboração entre gestão e servidores para o avanço institucional.

Cotidiano

Avanço do Anel Viário marca investimento em mobilidade e direito de ir e vir, destaca governador durante visita

Publicado

4 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Governador destacou que obra é um marco para a mobilidade de Rio Branco. Foto: José Caminha/Secom

Com 30% das obras já executadas, o governador do Acre, Gladson Camelí, vistoriou o Anel Viário de Rio Branco, estrutura que vai conectar o bairro Belo Jardim à Vila Custódio Freire e transformar a mobilidade da capital, reduzindo o tráfego de veículos pesados no centro e garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.

Ao lado da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, o governador acompanhou o andamento da obra e destacou a relevância da estrutura para a mobilidade urbana. Com impacto direto para cerca de 413 mil moradores, o projeto representa um marco para o desenvolvimento de Rio Branco e promete impulsionar o crescimento local.

Obras entregues nos últimos meses mudam a trafegabilidade do estado. Foto: José Caminha/Secom

“Aqui nós estamos realizando todo o serviço de terraplanagem. Nesta mesma obra, que vai ligar o bairro Belo Jardim à região da Custódio de Freire, será construída a sexta ponte da nossa capital. Essa ponte vai melhorar a trafegabilidade e garantir o direito de ir e vir das pessoas com mais facilidade. É um investimento importante. Esta obra começou neste ano e, como já anunciei, a sexta ponte será construída aqui. A ordem de serviço será dada ainda neste mês de dezembro.”

Obras alcançaram 30% de sua execução. Foto: José Caminha/Secom

O valor total da obra ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar, e contempla, além da pavimentação, a construção da sexta ponte.

“Hoje o governador está aqui para acompanhar o andamento da obra. Mesmo no inverno, conseguimos avançar, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é entregar a parte de pavimentação até o final do verão do próximo ano”, disse a presidente.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, acredita que até o fim do verão do ano que vem pavimentação deve estar concluída. Foto: José Caminha/Secom

Em paralelo ao processo de transformação da mobilidade, a obra já gera emprego e renda na capital. “Só nesta etapa estamos gerando cerca de 75 empregos diretos, sem contar os indiretos”, contabiliza.

Com essa nova obra, o governo reforça o comprometimento com o povo acreano e o apoio aos municípios, objetivando a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural, entre outras atividades. Projetada predominantemente para cruzar propriedades rurais e atravessar áreas naturais de pastagem, a via, em determinados trechos, sobrepõe-se a estradas vicinais.

Governador destacou que 2025 é o Ano do Executar. Foto: José Caminha/Secom

As fases da obra estão separadas da seguinte maneira:

  • Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a Rodovia AC-10;
  • Lote 2: Entrocamento da Rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;
  • Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;
  • Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.

 

