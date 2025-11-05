Cotidiano
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.
A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.
“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.
Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:
“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”
Pesquisa da Embrapa comprova vantagem econômica de novo sistema de pasto no Acre, confirma pesquisadores
Consórcio entre gramíneas e leguminosas aumenta produtividade em 57% e lucro em 8% no Acre; estudo revela ganhos superiores à pecuária tradicional
Um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa/Acre demonstrou que a adoção de pastagens consorciadas – com gramíneas e leguminosas forrageiras – no bioma Amazônia gera resultados econômicos significativamente superiores aos sistemas convencionais. A pesquisa “Resultados econômicos da adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas forrageiras no bioma Amazônia”, publicada em agosto, revela que a produtividade do Sistema Guaxupé, testado em Rio Branco, foi 57% maior que a observada na fazenda de pecuária tradicional.
Além do expressivo ganho de produtividade, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do sistema consorciado foi aproximadamente 8% superior ao modelo convencional. Os resultados reforçam a viabilidade econômica de sistemas integrados e sustentáveis para a pecuária na região amazônica, combinando aumento de produtividade com melhor desempenho financeiro.
“Esses indicadores mostram o quanto a intensificação da atividade com base no uso de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas foi importante para aumentar a capacidade de geração de receita na propriedade. Além disso, mesmo observando que a propriedade modal de pecuária apresenta um lucro positivo, possui uma menor margem de segurança quanto à flutuação do preço da arroba, uma vez que, com a arroba do boi chegando a patamares menores que R$ 248,00, mantendo-se a produtividade e custo observados, o lucro líquido da fazenda modal de pecuária se torna negativo”, pontuam.
Eles concluem, ainda, que, “de modo geral, a adoção de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas no bioma Amazônia apresenta benefícios econômicos significativos para os produtores rurais, uma vez que aumenta a produtividade e reduz a necessidade de abertura de novas áreas de pastagem. Isso contribui para a sustentabilidade econômica da atividade pecuária, uma vez que os produtores podem obter maior lucratividade sem a necessidade de desmatar novas áreas de floresta”.
Outra vantagem do uso de leguminosas nas pastagens está relacionada à redução das queimadas. “Além disso, a redução das emissões de gases de efeito estufa proporcionada pela utilização de pastagens consorciadas contribui diretamente para a agenda ambiental da pecuária no bioma Amazônia. A diminuição das emissões de GEEs é fundamental para combater as mudanças climáticas e reduzir o impacto negativo da atividade pecuária sobre o meio ambiente”.
O estudo foi conduzido pelos pesquisadores Victor Gabriel Nunes Donato, Júlio Cesar dos Reis, Judson Ferreira Valentim, Mariana Yumi Takahashi Kamoi e Márcio Muniz Albano Bayma.
LEIA NA ÍNTEGRA (Embrapa/Acre)
Sesacre exonera gerente da Maternidade Bárbara Heliodora 15 dias após caso de bebê dado como morto e encontrado vivo no velório
Tatiana Almeida deixa cargo 15 dias após caso que chocou o estado; substituição é classificada como “ato normal de gestão” pela Sesacre, que nega relação com a tragédia
A gerente administrativa da Maternidade Bárbara Heliodora, Tatiana Almeida Benvindo Bastos, foi exonerada do cargo na terça-feira (4), quase 15 dias após o caso que chocou o Acre: um recém-nascido de 5 meses de gestação foi declarado morto na unidade de saúde, mas a família descobriu no velório que a criança ainda estava viva. O bebê não resistiu e morreu horas depois, no dia 26 de outubro.
A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) afirmou que a mudança é um “ato normal de gestão” e negou que a troca tenha ocorrido em função da morte do bebê. No lugar de Tatiana assume Guilherme Miguel Teixeira, que atuava como diretor da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre). O caso havia levado o governador Gladson Cameli a determinar o afastamento da equipe que atendeu o caso.
Cronologia do caso
- Fato inicial: Bebê declarado morto é encontrado vivo no velório
- Local: Maternidade Bárbara Heliodora
- Óbito: Criança morreu em 26 de outubro após internação
- Medida: Governador Gladson Cameli determinou afastamento da equipe
Mudança na gestão
- Exonerada: Tatiana Almeida Benvindo Bastos
- Nova direção: Guilherme Miguel Teixeira (ex-diretor da Fundhacre)
- Manutenção: Simone da Silva Prado segue como gerente-geral
Posicionamento oficial
A Sesacre afirmou que a mudança é um “ato normal de gestão” e negou relação com a morte do bebê, destacando autonomia do secretário para ajustes de equipe.
A exoneração ocorre em meio à comoção pública e pressão por respostas sobre as falhas no atendimento que resultaram no erro médico trágico. A Sesacre busca reestruturar a gestão da principal maternidade do estado enquanto investigações sobre o caso seguem em andamento.
FPF convida somente um clube e o Santa Cruz está fora da Copa São Paulo
O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça, 4, um ofício à Federação de Futebol do Acre (FFAC) solicitando a indicação de uma equipe para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026em São Paulo.
Santa Cruz fora
O ofício da FPF acabou com as possibilidades do Santa Cruz, vice-campeão Estadual Sub-20, disputar a Copa São Paulo Em 2025, o futebol acreano foi representado pelo Santa Cruz e o Rio Branco após uma articulação política do saudoso presidente Antônio Aquino.
“Não esperávamos essa decisão. Fechamos os treinamentos de todas as categorias no Santa Cruz no fim de novembro e por isso os trabalhos vão ser mantidos. Muitos atletas do Sub-20 serão aproveitados no profissional e vamos manter o nosso planejamento”, explicou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Participou de reunião
O presidente da FFAC, Adem Araújo, chegou a se reunir com o presidente da FPF, Reinaldo Bastos, mas o Acre acabou não garantindo a segunda vaga no torneio.
