Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.

A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.

“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.

Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:

“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”

