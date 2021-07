Equipe do Ministério da Saúde vem ao Acre para acompanhar vacinação em caráter excepcional nas regiões de fronteira

O Acre foi o primeiro estado a receber a visita de Rodrigo Cruz, secretário executivo, e Márcio Arbachdo, diretor de programas da Secretaria Executiva, ambos do Ministério da Saúde (MS). Na manhã desta sexta-feira, 23, a equipe do governo federal aterrissou em solo acreano, e logo em seguida, se deslocou para Plácido de Castro, município a 75 quilômetros de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia.

A agenda é em decorrência da última remessa de vacinas contra a Covid-19 para imunizar em caráter excepcional as populações das áreas de fronteira, explica a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano. A comitiva do governo federal também foi informada, em reunião com a secretária, sobre as estratégias utilizadas pelo Acre no enfrentamento da pandemia.

Além de Rodrigo Cruz, Márcio Arbach e Paula Mariano participaram também da agenda o secretário executivo do MS no Acre, Éden Miranda e as secretárias adjuntas Adriana Lobão (Assistência à Saúde) e Muana Araújo (Executiva).

“Brasileiros que moram em estados que fazem fronteira com outros países estão tendo prioridade na vacinação contra a Covid-19. Nós, do Ministério da Saúde, começamos a enviar doses de vacinas para imunizar essa população, com o objetivo de reforçar a proteção nessas localidades para conter o avanço de possíveis variantes do vírus”, ressalta Cruz.

No total, já foram distribuídas, somente nas primeiras 48 horas que o programa foi instituído, pelo menos 4 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas no Brasil pela Fiocruz. Em um primeiro momento, os estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Rondônia receberam doses a mais para vacinar os moradores de suas fronteiras, o que contempla 50% dessa população.

No Acre, além de Plácido de Castro, estão sendo contemplados os moradores de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no Alto Acre, incluindo a população de 18 anos.