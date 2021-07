Equipe do Ciopaer apresenta ao governador novo helicóptero do Estado

Logo que desembarcou no aeroporto de Rio Branco na tarde deste sábado, 17, retornando de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli foi ao hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), ver o novo helicóptero que chegou para ampliar a frota do estado. Agora o governo conta com dois aviões e dois helicópteros.

A aeronave é um AS 350 B2, conhecida como esquilo, doada ao Acre pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Possui autonomia de voo de 3h20 minutos e tem capacidade para transportar seis pessoas, incluindo a tripulação. Batizado de Harpia 03, o helicóptero já está padronizado com o brasão do governo do Acre e totalmente homologado para entrar em operação.

O governador foi recepcionado pela equipe de pilotos do Ciopaer, que tem atualmente no comandante o Major da Polícia Militar, Samir Freitas. Foi o Major aliás, quem trouxe a aeronave para ao Estado, numa viagem que durou três dias. O governador agradeceu o empenho de toda a equipe do Ciopaer e da Segurança Pública que se dedicou para que a aeronave chegasse a Rio Branco. Ele destacou a importância de uma aeronave como essa encurta o tempo, dando como exemplo, a complexidade no transporte terrestre na Amazônia.

“Nos lugares mais distantes, nas comunidades, tanto no resgate, no atendimento, teremos mais frequente a presença do Estado. O direito de ir e de vir. Nós temos uma floresta imensa. Com uma aeronave dessas o Estado não tem prejuízo. Porque se você for colocar o custo da hora de voo e o benefício, tenho certeza que o Estado não perde. Então, agilidade nas demandas e todas as ações necessárias. Vai ajudar na Segurança Pública, na Infraestrutura, em todos os setores do governo”, disse o governador.

Segundo o governador uma aeronave dessas custa em torno de R$ 20 milhões, e o Acre não precisou desembolsar recursos para integrar à sua frota. Gladson frisou que todo suporte necessário para que o Ciopaer atue nas demandas do governo será garantido.