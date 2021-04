A inauguração da Ponte do Madeira, no Distrito do Abunã, em Porto Velho, deve acontecer no próximo dia 05 de maio, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e dos governadores do Acre e Rondônia, Gladson Cameli e Marcos Rocha. A promessa do governo federal é de fato inaugurar a ponte na primeira semana de maio.

O compromisso já foi agendado em Brasília, pelas equipes do ministro e chefe do Palácio do Planalto, mas por questões de segurança institucional ainda não foi divulgada. O evento, a princípio, será reservado à imprensa e autoridades convidadas. Mas terá transmissão ao vivo pela rádio e televisão, por meio da Empresa Brasil de Comunicação.

“Já há um agendamento preliminar para o dia 05 de maio, quarta. O ministro vai com o presidente até Porto Velho, e depois pegam um helicóptero até a ponte. A equipe deve ir de ônibus, mais cedo. O governador Rocha foi até a ponte e adiantou algumas coisas com o presidente e o ministro Tarcísio”, revela o assessor de Bolsonaro.

“As coisas estão praticamente confirmadas, falta apenas o aval do GSI e do pessoal da Casa Militar de Rondônia, que está dando um suporte com o pessoal do Exército”, explicou um interlocutor de Bolsonaro após conversa, por telefone, com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes.

A ponte sobre o Rio Madeira está recebendo os últimos retoques, e teve iniciada nesta quinta-feira, dia 22, a pintura de sinalização viária. As obras tiveram início há sete anos e custaram cerca de R$ 140 milhões. Depois de finalizada, a ponte vai facilitar o acesso ao estado do Acre. A ponte possui 1.500 metros de extensão e 14 metros de largura.

Comentários