A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preocupada em proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da influenza, devido à circulação do coronavírus no país, intensifica a campanha de vacinação contra a gripe. As ações iniciaram no dia 23 de março em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para os profissionais da área da saúde e nas casas para os idosos evitando saída.

O Ministério da Saúde (MS) enviou 1800 doses da vacina para Brasileia, onde já contemplou 422 idosos e 300 profissionais da saúde. As equipes de vacina seguem trabalhando para realizar a cobertura total do publico alvo na área rural e urbana.

Durante a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe, o Ministério da Saúde recomendou aos Estados e Municípios que seja adiada a vacinação de rotina, principalmente das crianças. Assim, até o dia 15 de abril, a população deve aguardar a conclusão desta fase para que possa voltar aos postos de saúde para se vacinar. A medida preventiva objetiva reduzir o contato dos idosos e crianças, já que estas são importantes transmissores e disseminadores das doenças respiratórias.

