A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Assistência Social (Cras) realizou nesta quinta-feira ,20, uma busca ativa do Programa Criança Feliz, desenvolvido pelo Governo Federal.

Estiveram na ação a Secretária de Assistência Social Leda Santiago, coordenadora do programa, Kilvia Amaral acompanhada dos visitadores Aline Soares, Carlos Jesus, Gláucia, Pereira Geovana de Araújo e Fabrício Rocha.

O objetivo da ação foi para realizar a busca ativa para cadastrar novas famílias ao Programa Criança Feliz.

A Secretária de Assistência Social Leda Santiago, destacou sobre a ação: “Nesse momento de pandemia todas as famílias estão em suas casas, e as crianças sem ir à escola, começamos a cadastrar novas famílias no bairro do Nazaré, para compor o total de 120 crianças, dentre elas mulheres grávidas no qual ficamos muito contentes com o resultado obtido.

Essa primeira visita tem o objetivo de informar sobre o programa e sensibilizar às famílias para a adesão às visitas domiciliares, realizadas pelo visitador(a) já capacitado pelo programa.

Kilvia Amaral coordenadora do Criança Feliz destacou: “A acolhida é o momento de escuta inicial das famílias e de repasse das informações básicas sobre Programa Criança Feliz e suas ofertas, tem como objetivo, acolher, informar, esclarecer dúvidas, estabelecer, sem julgamentos e preconceitos, uma relação de diálogo e de confiança com as famílias.

Na acolhida, a família deve ser convidada e sensibilizada a participar do programa, além de ser informada de que a adesão é voluntária. Nesse primeiro dia de busca ativa foram cadastradas 18 famílias.

