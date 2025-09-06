Equipe da Asdefir disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20

A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) formada pelos atletas Thiago Aguiar, Samuel Pereira, Jamile Apurinã e Maria Letícia Silva disputa neste fim de semana, em Recife, Pernambuco, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20.

“Essa é mais uma participação importante do atletismo acreano em uma competição de nível. A evolução dos atletas passa diretamente por grandes eventos”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome.

Apoio do Estado

A Asdefir recebeu o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A competição reúne em Recife algumas das principais promessas do atletismo brasileiro.

132 clubes

O Campeonato Brasileiro com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) tem a participação de 132 clubes de 22 Estados. São 738 atletas nas disputas de provas de pista e campo.

