Epitaciolândia vence o Acre Esporte de virada e assume liderança do Grupo 5 no Estadual Sub-15
-Partida antecedeu a final da Série B, vencida pelo Santa Cruz nos pênaltis sobre o São Francisco; Epitaciolândia reagiu após estar atrás no placar e garantiu triunfo por 3 a 2 na Arena da Floresta.
Multicampeão no UFC, José Aldo anuncia aposentadoria; relembre a trajetória
Jose Aldo anunciou oficialmente que não vai mais lutar. Na noite deste sábado (11), no UFC Fight Night, no Rio de Janeiro, um dos maiores campeões da história da franquia, confirmou que vai encerrar o seu ciclo.
Aldo entrou em cena logo após a primeira luta do card principal. O ex-campeão do Ultimate atravessou o público em direção ao octógono e, ao subir no cage, encostou-se na grade — como costumava fazer antes de suas lutas. Em seguida, pegou um par de luvas e as colocou no centro do cage, em um gesto simbólico de despedida.
O manauara teve seu nome entoado pelo público do UFC Rio, que o aplaudiu de pé. Visivelmente emocionado, Aldo chamou a esposa e a filha para o octógono, agradeceu o carinho dos fãs e se despediu da torcida.
Sua última luta foi contra Aiemann Zahabi no UFC 315, realizado em maio de 2025, em Montreal, no Canadá. O brasileiro foi superado por decisão unânime, com todos os juízes marcando 29–28 a favor de Zahabi.
A primeira vez que ganhou o cinturão foi em 2009 ao vencer o norte-americano Mike Brown. Depois disso, foram nove defesas de título com vitórias, até o revés para Connor McGregor em 2015. Ele chegou a recuperar o título no ano seguinte contra Frankie Edgar, após o irlandês subir de categoria e deixar o cinturão vago.
Depois perdeu duas vezes para Max Holloway e nunca mais conquistou o cinturão da categoria. Ele ostentou uma invencibilidade no MMA de oito anos, sendo sete lutas na franquia. Aldo chegou ao UFC como campeão do extinto World Extreme Cagefighting (WEC).
Ao longo de mais de duas décadas de carreira no MMA, Aldo somou 32 vitórias, 10 derrotas e conquistou o cinturão da divisão peso-pena do UFC, tornando-se um dos maiores nomes da história do esporte.
Santa Cruz bate o São Francisco nas penalidades e é campeão da 2ª Divisão
O Santa Cruz bateu o São Francisco por 4 a 2, nas penalidades, neste sábado, 11, na Arena da Floresta, e conquistou o título do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida estava empatada por 0 a 0, mas aos 50, do segundo tempo, Leozinho fez o gol da vitória do São Francisco e deu mais emoção para a final.
O goleiro Evan falhou no gol do São Francisco, mas defendeu as cobranças de Jota e Pacheco e garantiu a taça para o Santa Cruz.
Resumo do jogo
A primeira chance da decisão foi do Santa Cruz. João Vitor recebeu na frente de Jandesson e perdeu. A partida seguiu equilibrada. Contudo, nos minutos finais o São Francisco passou a tentar mais o ataque. No último lance, Catatau chutou e o travessão salvou o Santa Cruz.
Na segunda etapa, o São Francisco tentava o gol e o Santa Cruz marcava forte e tentava jogar no contra-ataque.
Aos 35, Leozinho puxou a jogada em velocidade e Titô perdeu uma grande chance para o São Francisco.
Aos 50, Leozinho bateu e o goleiro Evan tomou um frangasso, São Francisco 1 a 0, placar final.
Artilheiros
O atacante Alifi, do Santa Cruz, e o lateral Catatau, do São Francisco, fecharam o Estadual da 2ª Divisão como artilheiros, ambos com 5 gols.
1ª disputa profissional
O Estadual da 2ª Divisão foi a primeira disputa no futebol profissional do Santa Cruz. Fundado em 1º de novembro de 2022, o Santa Cruz chega na 1ª Divisão do futebol acreano antes de completar 3 anos.
Santa Cruz e São Francisco
Santa Cruz e São Francisco estarão na disputa do Campeonato Estadual da 1ª Divisão em 2026. A competição começa no dia 11 de janeiro e terá oito equipes na disputa.
Avaliação positiva
O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, avaliou de maneira positiva o Estadual e espera uma excelente temporada em 2026.
“Voltamos com o Estadual da segunda divisão e isso foi importante. A competição poderia ter sido melhor, mas vamos trabalhar por essa evolução em todos os torneios no próximo ano”, comentou Adem Araújo.
Acre registra aumento da fome em 2024, com 17 mil lares em insegurança alimentar grave
Dados do IBGE mostram que insegurança alimentar grave subiu de 16 mil para 17 mil domicílios, mesmo com melhora geral nos indicadores de acesso a alimentos
O estado do Acre registrou um aumento no número de famílias em situação de fome durante o ano de 2024, segundo dados do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. A insegurança alimentar grave – quando há privação severa e a fome se torna realidade – aumentou de 16 mil para 17 mil lares no período.
Evolução da insegurança alimentar no Acre:
Insegurança grave: aumento de 16 mil para 17 mil domicílios
Insegurança moderada: redução de 15 mil para 13 mil lares
Insegurança leve: queda de 53 mil para 37 mil domicílios
Total com insegurança alimentar: redução de 84 mil (2023) para 67 mil (2024)
Apesar do preocupante aumento da fome, o estado apresentou melhora geral nos indicadores, com queda significativa nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, representando uma evolução positiva no acesso a alimentos para muitas famílias.
Os dados revelam uma realidade complexa no estado, onde políticas públicas conseguiram melhorar o acesso alimentar para a maioria da população, mas ainda não foram suficientes para reverter a situação das famílias mais vulneráveis, que enfrentam a fome de forma mais severa.
