Epitaciolândia vence o Acre Esporte de virada e assume liderança do Grupo 5 no Estadual Sub-15

Jose Aldo anunciou oficialmente que não vai mais lutar. Na noite deste sábado (11), no UFC Fight Night, no Rio de Janeiro, um dos maiores campeões da história da franquia, confirmou que vai encerrar o seu ciclo.

Aldo entrou em cena logo após a primeira luta do card principal. O ex-campeão do Ultimate atravessou o público em direção ao octógono e, ao subir no cage, encostou-se na grade — como costumava fazer antes de suas lutas. Em seguida, pegou um par de luvas e as colocou no centro do cage, em um gesto simbólico de despedida.

O manauara teve seu nome entoado pelo público do UFC Rio, que o aplaudiu de pé. Visivelmente emocionado, Aldo chamou a esposa e a filha para o octógono, agradeceu o carinho dos fãs e se despediu da torcida.

Sua última luta foi contra Aiemann Zahabi no UFC 315, realizado em maio de 2025, em Montreal, no Canadá. O brasileiro foi superado por decisão unânime, com todos os juízes marcando 29–28 a favor de Zahabi.

A primeira vez que ganhou o cinturão foi em 2009 ao vencer o norte-americano Mike Brown. Depois disso, foram nove defesas de título com vitórias, até o revés para Connor McGregor em 2015. Ele chegou a recuperar o título no ano seguinte contra Frankie Edgar, após o irlandês subir de categoria e deixar o cinturão vago.

Depois perdeu duas vezes para Max Holloway e nunca mais conquistou o cinturão da categoria. Ele ostentou uma invencibilidade no MMA de oito anos, sendo sete lutas na franquia. Aldo chegou ao UFC como campeão do extinto World Extreme Cagefighting (WEC).

Ao longo de mais de duas décadas de carreira no MMA, Aldo somou 32 vitórias, 10 derrotas e conquistou o cinturão da divisão peso-pena do UFC, tornando-se um dos maiores nomes da história do esporte.

