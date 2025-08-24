Cotidiano
Epitaciolândia vence no Masculino e segue líder do Grupo A no Estadual de Futsal
Equipe goleia o Rio Branco por 5 a 2 e terá confronto direto pela liderança contra Xapuri na próxima rodada
O Epitaciolândia Esporte Clube viveu mais um momento de destaque no Campeonato Estadual de Futsal 2025. Após a goleada da equipe feminina na estreia, foi a vez do time masculino brilhar dentro de quadra. Neste sábado (23), no Ginásio do SESC Bosque em Rio Branco, Epitaciolândia superou o Rio Branco por 5 a 2, em partida válida pelo Grupo A.
Com a vitória, o Epitaciolândia EC se mantém na ponta da tabela e segue firme em busca da classificação para a próxima fase. A equipe mostrou intensidade ofensiva e organização tática, dominando as ações e confirmando o favoritismo. O resultado ainda amplia a confiança do grupo, que mantém 100% de aproveitamento no campeonato.
O próximo compromisso será decisivo: no fim de agosto, o Epitaciolândia encara fora de casa a forte equipe de Xapuri, em um confronto direto pela liderança do Grupo A. A partida promete ser equilibrada e deve atrair grande público, já que ambos os times brigam pela primeira colocação.
Epitaciolândia estreia com goleada no Estadual de Futsal Feminino Série B
Equipe vence Porto Acre por 6 a 2 e dá passo importante rumo à classificação
O Epitaciolândia Esporte Clube começou sua trajetória no Campeonato Estadual Série B de Futsal Feminino da FAFS 2025 com uma grande apresentação. Em partida realizada neste sábado (23), no Ginásio Coberto Álvaro Dantas, em Rio Branco, a equipe venceu o Porto Acre pelo placar de 6 a 2, garantindo uma estreia de respeito na competição.
O time de Epitaciolândia mostrou superioridade desde os primeiros minutos, controlando a posse de bola e criando as melhores chances de ataque. Com boa movimentação ofensiva e eficiência nas finalizações, a equipe construiu o placar elástico e não deu chances de reação ao adversário. O Porto Acre até tentou equilibrar o jogo em alguns momentos, mas esbarrou na forte marcação e na boa atuação da goleira do Epitaciolândia.
Com o resultado, a equipe não apenas somou seus três primeiros pontos, mas também mostrou que chega forte na busca pela classificação. A vitória com goleada dá confiança para a sequência do campeonato e coloca o time como um dos destaques da rodada inicial.
Na próxima rodada, o Epitaciolândia terá pela frente o Preventório, que empatou em 2 a 2 com o Assermurb em sua estreia. A expectativa é de mais um duelo equilibrado, que pode definir os rumos da tabela já nas primeiras rodadas.
Governo federal publica lista de defeso no Acre com os 22 municípios incluídos
Período de proibição da pesca de 10 espécies no estado vai de novembro de 2025 a março de 2026; medida garante pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) divulgou na última sexta-feira (22) a lista de municípios acreanos incluídos no período de defeso – intervalo anual em que a pesca é proibida para preservação de espécies. No total, 22 cidades do Acre foram contempladas, entre elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia. A medida, baseada no Decreto nº 12.527/2025, assegura o pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais durante a proibição.
No estado, o defeso vigorará de novembro de 2025 a março de 2026, período em que ficará proibida a captura de espécies como dourada, piraíba, pirapitinga, caparari, aruanã, jaraqui, mapará, sardinha, matrinxã e pacu. O MPA destacou que a inclusão de municípios vizinhos aos rios e lagos onde o defeso é aplicado busca garantir transparência e clareza aos trabalhadores que dependem do benefício. O órgão terá até 60 dias para publicar a relação completa de cidades incluídas em cada calendário de defeso do país.
Acre tem 56 mil pessoas em situação de fome e 301 mil em insegurança alimentar, aponta IBGE
Estudo revela que 301 mil acreanos vivem com algum grau de insegurança alimentar; situação grave atinge famílias com redução drástica de quantidade e qualidade das refeições
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2023 mostram que 56 mil pessoas no Acre enfrentavam a fome – estágio mais crítico da insegurança alimentar –, enquanto outras 245 mil viviam em situação de insegurança alimentar moderada ou leve. No total, 301 mil acreanos (o equivalente a cerca de 30% da população do estado) não tinham acesso pleno e permanente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas no período analisado.
Conforme parâmetros do Ministério da Saúde, a insegurança alimentar grave (fome) ocorre quando há ruptura no padrão alimentar familiar, com redução severa de quantidade e qualidade dos alimentos, afetando inclusive crianças. Além desse grupo, 55 mil pessoas enfrentavam insegurança moderada – com restrição de alimentos entre adultos – e 190 mil estavam em insegurança leve, caracterizada pela preocupação com o acesso futuro aos alimentos ou comprometimento pontual da qualidade das refeições.
Os números colocam o estado entre os mais vulneráveis do Norte do país.
Os três níveis da insegurança alimentar no Acre
INSEGURANÇA GRAVE (FOME)
56 mil pessoas
Quebra total do padrão alimentar, com redução quantitativa para todos os membros da família, incluindo crianças
INSEGURANÇA MODERADA
55 mil pessoas
Adultos restringem quantidade de alimentos para poupar outros membros da família
INSEGURANÇA LEVE
190 mil pessoas
Qualidade da alimentação comprometida, mas quantidade ainda percebida como adequada
Contexto e Impactos
A situação é agravada por fatores como:
Isolamento geográfico de comunidades ribeirinhas e indígenas
Crise econômica pós-pandemia
Alta no preço dos alimentos acima da média nacional
O Ministério da Saúde alerta que a insegurança alimentar grave representa riscos especialmente para crianças, podendo causar desnutrição crônica e comprometimento do desenvolvimento cognitivo.
Respostas em Andamento
Governo estadual mantém o Programa Acre Sem Fome com distribuição de cestas básicas
ONGs atuam em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)
Novos dados do IBGE para 2024 devem avaliar o impacto recente das secas no Vale do Juruá
Organizações da sociedade civil cobram a retomada urgente do Conselho de Segurança Alimentar estadual e políticas específicas para zonas rurais. Os números refletem um desafio estrutural no estado, onde fatores como isolamento geográfico, limitações logísticas e desigualdade social ampliam a vulnerabilidade das populações mais isoladas e de baixa renda.
