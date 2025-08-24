Epitaciolândia vence no Masculino e segue líder do Grupo A no Estadual de Futsal

Equipe goleia o Rio Branco por 5 a 2 e terá confronto direto pela liderança contra Xapuri na próxima rodada

O Epitaciolândia Esporte Clube viveu mais um momento de destaque no Campeonato Estadual de Futsal 2025. Após a goleada da equipe feminina na estreia, foi a vez do time masculino brilhar dentro de quadra. Neste sábado (23), no Ginásio do SESC Bosque em Rio Branco, Epitaciolândia superou o Rio Branco por 5 a 2, em partida válida pelo Grupo A.

Com a vitória, o Epitaciolândia EC se mantém na ponta da tabela e segue firme em busca da classificação para a próxima fase. A equipe mostrou intensidade ofensiva e organização tática, dominando as ações e confirmando o favoritismo. O resultado ainda amplia a confiança do grupo, que mantém 100% de aproveitamento no campeonato.

O próximo compromisso será decisivo: no fim de agosto, o Epitaciolândia encara fora de casa a forte equipe de Xapuri, em um confronto direto pela liderança do Grupo A. A partida promete ser equilibrada e deve atrair grande público, já que ambos os times brigam pela primeira colocação.

