Epitaciolândia vence e assume liderança do Grupo A na Série B do Estadual de Futsal

Kiko brilha com cinco gols e coloca equipe mais perto do sonho da Primeira Divisão

Na segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal Série B Masculino, promovido pela Federação Acreana de Futsal (FAFS), o Epitaciolândia Esporte Clube derrotou o Amigos do Gerson por 6 a 3, neste sábado (16), no Sesc Bosque, em Rio Branco.

Com o resultado, o Epitaciolândia garantiu a liderança do Grupo A e se prepara para enfrentar o Rio Branco na terceira rodada. O grande destaque da partida foi o ala Sebastião Kiko, que balançou a rede cinco vezes e encantou o público com lances de habilidade.

A equipe segue treinando no Ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, firme no objetivo de conquistar a vaga para a Primeira Divisão e integrar a elite do futsal acreano.

