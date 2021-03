O Município de Epitaciolândia vem se tornando referencia no agronegócio em todo estado do Acre, hoje, já é o maior produtor de suínos e agora vem ganhando destaque na produção do milho, soja e sorgo, o empresário Mário Maffi é pioneiro no cultivo que está se tornando a principal alternativa econômica na regional do Alto Acre.

Nesse ano o empresário está inserindo uma nova cultura no município com o plantio da soja, que surge como mais um produto de valor que vai gerar receitas e empregos.

“A nossa cultura de plantar soja vem lá de Santa Carina a cerca de 30 anos atrás, más só agora estamos inserindo aqui nessa região, por poder contar com estradas e suporte para retirar o produto da lavoura e levar para os grandes centros sem correr maiores riscos, e, isso aqui com certeza vai trazer um grande futuro para o estado do Acre, a soja e o milho é uma forma de gerar riqueza, a cada 1 real investido volta 60 centavos em impostos para o estado e município.” Destacou Mário Maffi.

O Prefeito de Epitaciolândia foi conhecer de perto todo o processo e ficou bastante animado por entender que essa iniciativa é uma saída viável para melhorar a economia local e gerar empregos.

“Nós enquanto gestor precisamos incentivar o agronegócio e a agricultura de forma geral, dando condições para que os produtores possam fazer seus investimentos, precisamos ter ramais e estradas de qualidade para que possam escoar a produção, estamos nos colocando à disposição de nossos produtores por entender que a agricultura fortalecida é garantia de aquecimento na economia local.” Salientou Lopes.

