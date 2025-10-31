Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva

O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cumpriu uma extensa agenda oficial em Brasília (DF), onde manteve uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de novos investimentos e parcerias para o município.

Nesta quarta-feira, 29 de outubro, o gestor se reuniu com o Senador Sérgio Petecão, oportunidade em que tratou da destinação de novas emendas parlamentares e agradeceu o apoio constante que o senador tem oferecido a Epitaciolândia ao longo dos últimos anos.

Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 5,3 milhões em emendas do senador, voltadas para o fortalecimento da saúde e para a aquisição de maquinários, como uma PC e uma pá carregadeira equipamentos que vêm sendo fundamentais no apoio ao produtor rural, especialmente na construção de tanques para criadores de suínos e produtores de café.

Durante o encontro, o prefeito recebeu ainda uma excelente notícia: no início de 2026, Epitaciolândia será contemplada com um trator de esteira, fruto de mais uma emenda do senador Sérgio Petecão.

Além disso, o prefeito apresentou novas propostas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2026, com foco em ampliar os investimentos em infraestrutura, produção rural e qualidade de vida da população epitaciolandense.

“Viemos agradecer o senador Petecão pela parceria e pelo carinho com Epitaciolândia. Ele é um verdadeiro amigo do nosso município, sempre disposto a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

O Senador Sérgio Petecão também elogiou o trabalho do gestor municipal:

“O prefeito Sérgio Lopes tem feito uma gestão exemplar, comprometida e voltada para o povo. É muito gratificante poder contribuir com Epitaciolândia e ver o resultado positivo das nossas ações”, afirmou o senador.

Durante a agenda em Brasília, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal José Adriano, para agradecer a emenda destinada à aquisição de um trator agrícola para o município. Na ocasião, foram apresentadas novas demandas e reivindicações para o próximo ano, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento local.

O deputado José Adriano reafirmou o compromisso com Epitaciolândia e destacou o trabalho da gestão municipal no beneficiamento dos ramais, no incentivo à produção agrícola e na geração de renda.

Ainda em Brasília, o prefeito manteve reunião com o deputado Coronel Ulysses, fortalecendo o diálogo e a cooperação institucional. O encontro permitiu discutir novas propostas e projetos estratégicos voltados à ampliação de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e agricultura.

Com diálogo, parcerias e trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia segue buscando mais recursos, oportunidades e crescimento para todos os epitaciolandenses.

