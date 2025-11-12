Epitaciolândia sedia a 4ª Etapa Estadual de Mountain Bike e reúne atletas de todo o Acre

Estudo com dados oficiais do Ministério da Saúde mostra taxa de 19,5 homicídios por 100 mil habitantes no estado; capital acreana tem índice de 22,7, abaixo da média nacional

O Acre ocupa a oitava posição no ranking dos estados mais seguros do país, segundo o Anuário 2025 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela plataforma MySide. O levantamento utiliza como principal indicador a taxa de homicídios por cem mil habitantes, calculada com base nos registros oficiais do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e nas estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro destaque positivo é que Rio Branco aparece como a nona capital mais segura do Brasil, reforçando o desempenho do estado em termos de segurança pública.

O anuário oferece um retrato objetivo e verificável da violência letal no país, com base em fontes oficiais e critérios técnicos consistentes. A proposta é fornecer uma referência neutra e comparável, útil tanto para decisões individuais, como a escolha de onde morar, quanto para análises e formulação de políticas públicas voltadas à redução da violência.

No Acre, a taxa de homicídios é de 19,5 por cem mil habitantes, enquanto em Rio Branco o índice é de 22,7. A utilização desse indicador ajusta os números absolutos de homicídios ao tamanho da população, permitindo comparações mais precisas entre diferentes regiões.

Para compor o ranking, foram analisados os dados de óbitos registrados entre janeiro e novembro de 2024, com aplicação de um padrão de anualização para completar o ciclo de 12 meses. As informações foram extraídas do Painel de Monitoramento da Mortalidade, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde.

Desde 2019, o Acre vem registrando uma queda significativa no número de mortes violentas, período que coincide com o início do primeiro mandato do governador Gladson Camelí. Naquele ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram contabilizadas 309 mortes violentas. Em 2024, esse número caiu para 179, representando uma redução de 42% ao longo dos últimos cinco anos.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, destacou que os avanços na segurança pública do Acre são resultado do planejamento estratégico e da atuação integrada das forças de segurança. Segundo ele, a secretaria trabalha com três eixos principais: melhoria estrutural, inovação e valorização profissional.

“O resultado positivo que estamos alcançando é fruto de muito esforço, compromisso e entrega das nossas forças de segurança. A Sejusp tem atuado com planejamento e foco em três pilares: estrutura, tecnologia e valorização dos profissionais”, afirmou.

Bezerra citou como exemplo a entrega do novo prédio do 2º Batalhão da Polícia Militar, no Segundo Distrito de Rio Branco, que passou a operar com melhores condições de trabalho. O impacto, segundo ele, é direto na ponta, pois só este ano, o 2º BPM já apreendeu 151 armas de fogo, o que representa 37,75% de todas as apreensões realizadas pela PMAC no estado, que somam 400 armas.

Na capital, o desempenho é ainda mais expressivo: das 237 armas apreendidas por todos os batalhões, 63,71% foram retiradas de circulação pelo 2º BPM. “Esse tipo de resultado tem reflexo direto na redução dos homicídios, porque sabemos que a arma de fogo é o principal instrumento usado pelos criminosos”, pontuou.

No eixo da inovação, o secretário ressaltou o fortalecimento da cerca eletrônica e a ampliação dos pontos de videomonitoramento, o que tem contribuído para a queda nos índices de roubos e furtos. Já na valorização profissional, Bezerra destacou a oferta de cursos e capacitações que têm motivado os agentes a desempenharem melhor suas funções.

“É uma gama de ações articuladas dentro da Secretaria, junto com as forças, que têm gerado resultados concretos. Os números mostram que estamos no caminho certo, com redução de mortes violentas e crimes patrimoniais”, concluiu.

Para o governador Gladson Camelí, os índices são fruto de um trabalho sério e integrado desenvolvido desde o início do mandato. “Investimos fortemente na estrutura das nossas forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e sistema penitenciário, garantindo melhores condições de trabalho, equipamentos modernos e valorização profissional. Mas segurança pública não se faz apenas com presença ostensiva. Trabalhamos também o papel social de cada instituição, promovendo ações de prevenção, aproximação com a comunidade e projetos que ajudam a recuperar a ordem pública e fortalecer o tecido social”, detalhou.

Camelí diz ainda que ver o Acre entre os dez estados mais seguros do Brasil é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade: “Vamos seguir avançando, com planejamento, união e compromisso com a vida da nossa população”.

