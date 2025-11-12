Cotidiano
Epitaciolândia sedia a 4ª Etapa Estadual de Mountain Bike e reúne atletas de todo o Acre
Epitaciolândia foi palco, neste último fim de semana, da 4ª Etapa Estadual de Mountain Bike, um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo acreano. A competição contou com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e com a organização do Grupo Unibike, reunindo ciclistas de várias cidades do estado em uma verdadeira celebração do esporte e do espírito de superação.
Durante dois dias de provas intensas, os competidores enfrentaram percursos de 30 km e 60 km, em um trajeto misto de estradas de barro e asfalto, que proporcionou muita emoção, adrenalina e desafios aos atletas. O evento movimentou o município, atraindo público e fomentando o turismo esportivo local, fortalecendo o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte e ao lazer.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de apoiar eventos que valorizam o esporte e promovem integração social: “Epitaciolândia tem se tornado referência na realização de eventos esportivos. Investir no esporte é investir em qualidade de vida, saúde e união entre as pessoas”, ressaltou o gestor.
A secretária de Esportes também parabenizou os participantes e a equipe organizadora pelo sucesso da competição, reafirmando o compromisso da pasta em continuar incentivando as práticas esportivas no município.
Confira os vencedores de cada categoria:
🏆 Elite Feminino
1° – Fernanda Souza
2° – Letícia Macedo
3° – Alannis Victoria
4° – Acleciana da Silva
5° – Erica Soares
🏆 Elite Masculino
1° – Antonio Frota
2° – Carlos Eduardo
3° – Lázaro Souza
🏅 Júnior Masculino
1° – Murilo Alencar
2° – Matheus Moreira
🚴♂️ Iniciante Masculino
1° – Uillison Rodrigues
2° – Maxuel de Souza
3° – Elton Ramos
🚴♀️ Iniciante Feminino
1° – Fernanda Moreira
2° – Katrine Andrade
3° – Eduarda Monteiro
🏁 Master A
1° – Ronis Bento
2° – Roberto Abreu
3° – Thales Ferrari
4° – Paulo Romário
5° – Valmir Martins
🏁 Master B1
1° – Marivaldo Pires
2° – Alexandre Melo
3° – Wellington Thomazini
4° – Jardel Tavares
5° – Giliarde de Melo
🏁 Master B2
1° – Evandro de Castro
2° – Gabriel Pastro
3° – Leopoldo Pina
🏁 Master C
1° – Santos Vidal
2° – Marcos Fidelis
3° – Márcio Ferreira
4° – Plácido Moreira
5° – Henrique Abreu
🏁 Master D
1° – Raimundo Nonato
2° – Antônio Nascimento
3° – Francisco Rodrigues
4° – Antônio da Silva
5° – Paulo Maia
🚴♀️ Master Feminino
1° – Simone Moreira
2° – Dulcilene Luna
3° – Liliane Amaral
4° – Elena Maciel
5° – Patrícia Maria
O evento encerrou com um clima de confraternização entre os ciclistas e o público presente, reforçando o papel de Epitaciolândia como um dos principais centros esportivos da região e exemplo de incentivo ao esporte e ao turismo sustentável no Acre.
Comentários
Cotidiano
Acre tem dois feriados em novembro: 17 pelo Tratado de Petrópolis e 20 pela Consciência Negra
Serviços públicos estaduais terão expediente suspenso; apenas atendimentos essenciais como saúde e segurança funcionam normalmente
O calendário oficial do Acre para novembro de 2025 prevê dois feriados consecutivos: na segunda-feira (17), em comemoração ao Tratado de Petrópolis que incorporou o Acre ao território brasileiro, e na quinta-feira (20), pelo Dia Nacional da Consciência Negra. A previsão, publicada no Diário Oficial do Estado, determina a suspensão do expediente em todos os órgãos da administração pública estadual nestas datas.
Enquanto secretarias estaduais e unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) ficarão fechadas, os serviços essenciais como saúde e segurança pública funcionarão normalmente. O Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), as unidades de pronto atendimento (UPAs) e as delegacias em todo o estado manterão o atendimento regular durante os feriados. O funcionamento normal retornará nos dias 18 e 21 de novembro.
Detalhes dos feriados
- 17/11 (segunda): Feriado estadual do Tratado de Petrópolis (Lei nº 57/1965)
- 20/11 (quinta): Feriado nacional da Consciência Negra (homenagem a Zumbi dos Palmares)
Funcionamento dos serviços
- Fechados: Secretarias estaduais e unidades da OCA
- Abertos: Serviços essenciais de saúde (Huerb, UPAs) e segurança (delegacias)
Os feriados refletem tanto a memória histórica acreana quanto a luta nacional contra o racismo. A suspensão de serviços segue padrão estabelecido em anos anteriores, garantindo continuidade apenas em atividades essenciais para a população.
Comentários
Cotidiano
Acre é o 8º estado mais seguro do Brasil e Rio Branco a 9ª capital menos violenta, aponta ranking nacional
Estudo com dados oficiais do Ministério da Saúde mostra taxa de 19,5 homicídios por 100 mil habitantes no estado; capital acreana tem índice de 22,7, abaixo da média nacional
O Acre ocupa a oitava posição no ranking dos estados mais seguros do país, segundo o Anuário 2025 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela plataforma MySide. O levantamento utiliza como principal indicador a taxa de homicídios por cem mil habitantes, calculada com base nos registros oficiais do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e nas estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Outro destaque positivo é que Rio Branco aparece como a nona capital mais segura do Brasil, reforçando o desempenho do estado em termos de segurança pública.
O anuário oferece um retrato objetivo e verificável da violência letal no país, com base em fontes oficiais e critérios técnicos consistentes. A proposta é fornecer uma referência neutra e comparável, útil tanto para decisões individuais, como a escolha de onde morar, quanto para análises e formulação de políticas públicas voltadas à redução da violência.
No Acre, a taxa de homicídios é de 19,5 por cem mil habitantes, enquanto em Rio Branco o índice é de 22,7. A utilização desse indicador ajusta os números absolutos de homicídios ao tamanho da população, permitindo comparações mais precisas entre diferentes regiões.
Para compor o ranking, foram analisados os dados de óbitos registrados entre janeiro e novembro de 2024, com aplicação de um padrão de anualização para completar o ciclo de 12 meses. As informações foram extraídas do Painel de Monitoramento da Mortalidade, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde.
Desde 2019, o Acre vem registrando uma queda significativa no número de mortes violentas, período que coincide com o início do primeiro mandato do governador Gladson Camelí. Naquele ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram contabilizadas 309 mortes violentas. Em 2024, esse número caiu para 179, representando uma redução de 42% ao longo dos últimos cinco anos.
O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, destacou que os avanços na segurança pública do Acre são resultado do planejamento estratégico e da atuação integrada das forças de segurança. Segundo ele, a secretaria trabalha com três eixos principais: melhoria estrutural, inovação e valorização profissional.
“O resultado positivo que estamos alcançando é fruto de muito esforço, compromisso e entrega das nossas forças de segurança. A Sejusp tem atuado com planejamento e foco em três pilares: estrutura, tecnologia e valorização dos profissionais”, afirmou.
Bezerra citou como exemplo a entrega do novo prédio do 2º Batalhão da Polícia Militar, no Segundo Distrito de Rio Branco, que passou a operar com melhores condições de trabalho. O impacto, segundo ele, é direto na ponta, pois só este ano, o 2º BPM já apreendeu 151 armas de fogo, o que representa 37,75% de todas as apreensões realizadas pela PMAC no estado, que somam 400 armas.
Na capital, o desempenho é ainda mais expressivo: das 237 armas apreendidas por todos os batalhões, 63,71% foram retiradas de circulação pelo 2º BPM. “Esse tipo de resultado tem reflexo direto na redução dos homicídios, porque sabemos que a arma de fogo é o principal instrumento usado pelos criminosos”, pontuou.
No eixo da inovação, o secretário ressaltou o fortalecimento da cerca eletrônica e a ampliação dos pontos de videomonitoramento, o que tem contribuído para a queda nos índices de roubos e furtos. Já na valorização profissional, Bezerra destacou a oferta de cursos e capacitações que têm motivado os agentes a desempenharem melhor suas funções.
“É uma gama de ações articuladas dentro da Secretaria, junto com as forças, que têm gerado resultados concretos. Os números mostram que estamos no caminho certo, com redução de mortes violentas e crimes patrimoniais”, concluiu.
Para o governador Gladson Camelí, os índices são fruto de um trabalho sério e integrado desenvolvido desde o início do mandato. “Investimos fortemente na estrutura das nossas forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e sistema penitenciário, garantindo melhores condições de trabalho, equipamentos modernos e valorização profissional. Mas segurança pública não se faz apenas com presença ostensiva. Trabalhamos também o papel social de cada instituição, promovendo ações de prevenção, aproximação com a comunidade e projetos que ajudam a recuperar a ordem pública e fortalecer o tecido social”, detalhou.
Camelí diz ainda que ver o Acre entre os dez estados mais seguros do Brasil é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade: “Vamos seguir avançando, com planejamento, união e compromisso com a vida da nossa população”.
Comentários
Cotidiano
Cristiano Ronaldo confirma que disputa sua última Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo deu um prazo para sua enigmática dica de aposentadoria nesta terça-feira (11), dizendo que pendurará as chuteiras em “um ou dois anos”, depois de dizer ao mundo que se aposentaria em breve.
O atacante português, que marcou mais de 950 gols por clubes e pela seleção de Portugal, estreou como adolescente no Sporting (Portugal) em 2002 e disse em uma entrevista que se aposentaria em breve para passar um tempo com sua família.
Ronaldo estendeu seu contrato em junho com o Al-Nassr (Arábia Saudita) até 2027, e o português de 40 anos também tem como meta a Copa do Mundo do ano que vem, o único título importante que falta em sua sala de troféus.
“Para mim, em breve significa daqui a 10 anos […]. Não, estou brincando”, disse Ronaldo por videochamada em uma cúpula global sobre turismo e investimento realizada na Arábia Saudita.
“Estou realmente aproveitando o momento agora. Como você sabe, no futebol, quando se chega a uma certa idade, você conta os meses muito rápido”.
“Estou me sentindo muito bem neste momento. Faço gols, ainda me sinto rápido e afiado. Estou gostando do meu jogo na seleção nacional. Mas, é claro, vamos ser honestos. O que quero dizer com em breve é provavelmente um ou dois anos”.
Com Portugal prestes a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, Ronaldo confirmou que o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México será seu último adeus no maior palco do futebol.
“Definitivamente, sim, porque estarei com 41 anos [na Copa do Mundo]”, disse o atacante português, que também é o maior artilheiro da história atuando por seleções, com 143 gols.
“Dei tudo de mim pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários nos clubes e também na seleção”.
“Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento”.
Ronaldo disse que sabe que entrará para a história como um dos melhores jogadores de todos os tempos.
Mas será que seu filho Cristiano Júnior, que está seguindo seus passos ao jogar pela equipe sub-16 de Portugal, pode ser um jogador melhor do que o pai?
“Como seres humanos, sempre queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele”, afirmou.
“Não quero aumentar a pressão sobre ele, porque o que eu quero é que ele seja feliz. Não importa se você quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não fique com a pressão de seu pai, porque isso é muito”.
“Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas, como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser. Eu serei seu apoio”, concluiu.
Você precisa fazer login para comentar.