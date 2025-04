Epitaciolândia se destaca no Índice de Progresso Social: 2º lugar no Acre e 41ª posição na Região Norte

Obras vão fortalecer a integração entre Brasil, Bolívia e Peru de infraestrutura que prometem impulsionar o desenvolvimento regional

O governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), concedeu nesta segunda-feira, 28, a Licença de Instalação (LI) para duas importantes obras de infraestrutura: a implantação do contorno rodoviário de Brasileia e a retomada das obras da ponte sobre o Rio Acre.

A entrega da licença ocorreu no gabinete do presidente do Imac, André Hassem, e contou com a presença do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado, Ricardo Augusto Mello de Araújo.

As intervenções são vistas como estratégicas para a integração logística e econômica do Alto Acre, beneficiando não apenas a população local e estadual, mas também países vizinhos como Bolívia e Peru.

Situado próximo à tríplice fronteira, o projeto é considerado crucial para o fortalecimento do tráfego regional e internacional, além de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região.

As obras prometem melhorar a conectividade, facilitar o escoamento de produção e promover o crescimento econômico sustentável na fronteira acreana.

