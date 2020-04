Após a videoconferência realizada na tarde desta quarta-feira, dia 1, onde reuniu 16 prefeitos do estado do Acre, onde trataram da problemática do Covid-19, entre outros problemas, o governador Gladson Cameli solicitou a presença do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, que fosse em seu gabinete na Capital nesta quinta-feira, dia 2.

O prefeito Tião Flores se deslocou na companhia de secretários municipais e da vereadora Lucimar Monteiro de Souza, a ‘Preta’, para tratar de assuntos pertinentes à saúde e aos munícipes de forma em geral.

“Foi muito proveitoso, o governador Gladson Cameli nos recebeu tão logo chegamos no seu gabinete. Na companhia da vereadora Preta, falamos dos problemas que precisamos buscar soluções de imediato e temos urgência principalmente no momento, na área de saúde”, destacou o gestor.

Após a reunião, Gladson Cameli disse que estará visitando as cidades de Assis Brasil no período da manhã e no retorno, vai estar com o prefeito Tião Flores e demais convidados, para realizar a entrega de sacolões, duas ambulâncias e material de trabalho para a área de saúde.

“Foi uma reunião muito proveitosa e produtiva. Nosso governador nos atendeu na medida do possível e sabe das nossas dificuldades no município de Epitaciolândia. Esperamos que em breve, tão logo passe esses problema que assola o mundo, venha em nosso município para anunciar muito mais investimentos e quem vai ganhar muito, será nossos munícipes”, destacou a vereadora.

A agenda de visita no município de Epitaciolândia tão logo retorne de Assis Brasil não foi informado.

