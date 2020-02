A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Educação de Epitaciolândia realizou na quarta, 12 de Fevereiro a continuação do ll Percurso Formativo do Currículo de Referência Único do Acre com Professores lotados nas escolas rurais. A Formação aconteceu na escola José Hassem Hall Filho e se estendeu até o último sábado, 15.

O Percurso Formativo é um material de referência que sugere uma sequência de pautas para conhecerem quais as habilidades que os alunos deverão alcançar conforme o currículo do Acre em cada disciplina, sendo assim se apropriando das mudanças que ocorreram no Currículo do Acre.

Os professores além de participarem da formação, confeccionaram os primeiros materiais para organização das salas de aula. A Previsão de Inicio do ano letivo nas escolas rurais é para o dia 16 de Março.

