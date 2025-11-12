Acre
Epitaciolândia reafirma compromisso com o desenvolvimento sustentável durante a Conferência DEL Turismo
A Prefeitura de Epitaciolândia, sob a liderança do prefeito Sérgio Lopes, participou ativamente da Conferência DEL Turismo, um evento que reforçou o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade cultural local.
Epitaciolândia vem se consolidando como referência regional e nacional ao ser o primeiro município da Região Norte a implantar um Plano Municipal de Turismo Sustentável, além de alcançar reconhecimento internacional ao figurar entre os Top 100 Green Destinations, lista que destaca os destinos mais sustentáveis do mundo.
Durante o evento, foi ressaltada a importância de preservar e promover a história local, representada por marcos como o Doutor da Borracha e a Trilha Chico Mendes, que mantêm viva a memória e o legado da região. Nesse mesmo espírito de valorização e inovação, foi apresentada oficialmente a “Rota do Café com Queijo”, uma nova iniciativa voltada para o fortalecimento do turismo rural, com foco na geração de oportunidades e renda para produtores e empreendedores locais.
Com o apoio de parceiros estratégicos, como o Fórum Empresarial e a Instância de Governança Regional, o município reafirma sua visão de que investir no turismo é investir no futuro fortalecendo a economia, ampliando a visibilidade de Epitaciolândia e valorizando o que torna a cidade um lugar verdadeiramente único e acolhedor.
Acre
Prefeito Jerry Correia se reúne com titular do Cartório para tratar sobre regularização fundiária em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório de Assis Brasil, Andreza Andrade, para tratar sobre o processo de regularização fundiária no município. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada.
Durante a reunião, estiveram presentes o diretor de Cadastro e Tributos, secretária Municipal de Finanças, o secretário de Planejamento e o procurador-geral do município. O encontro teve como objetivo alinhar ações entre a Prefeitura e o Cartório, estabelecendo parcerias para agilizar os trâmites legais e atender às famílias que aguardam pela documentação definitiva de seus imóveis.
O prefeito Jerry destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades da gestão.
“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura continuará trabalhando em conjunto com o Cartório e demais órgãos competentes para que o processo avance e beneficie cada vez mais cidadãos assis-brasilenses.
Acre
Marinha do Brasil promove curso de capacitação para tripulantes e aquaviários em Brasiléia
Ação reúne forças civis e militares em treinamento voltado à segurança e profissionalização da navegação fluvial
Nesta quarta-feira (12), a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2, onde contou com a participação da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil municipal.
A capacitação contou com a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Exército Brasileiro, Defesa Civil de Brasiléia e da colônia de pescadores local.
O objetivo dos cursos foi aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos profissionais que atuam em embarcações, garantindo maior segurança, responsabilidade e eficiência nas atividades fluviais. Durante o treinamento, os participantes receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.
De acordo com os organizadores, a iniciativa representa um importante avanço na valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, fortalecendo a integração entre as instituições e promovendo o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios do Acre.
Acre
Comissão Assembleia Legislativa do Acre aprova projeto que cria cartão para material escolar na rede pública
Programa de autoria do deputado Eduardo Ribeiro oferecerá auxílio financeiro via cartão magnético; benefício anual será destinado a estudantes do ensino fundamental e médio
A Comissão Conjunta de Educação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei nº 74/2024, que cria o programa “Cartão Material Escolar” para estudantes da rede pública estadual. De autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro, a proposta estabelece um auxílio financeiro para compra de materiais escolares básicos, a ser disponibilizado através de cartão magnético.
O benefício será concedido anualmente, preferencialmente no primeiro bimestre de cada ano letivo, e destinado a alunos regularmente matriculados nos ensinos fundamental e médio da rede estadual. A iniciativa visa amenizar os custos com material escolar enfrentados pelas famílias acreanas e garantir que os estudantes tenham acesso aos itens básicos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais.
O cartão funcionará como um cartão de débito, emitido em nome do aluno, contendo o CPF do responsável legal e o nome da instituição de ensino em que o estudante está matriculado. A Secretaria de Estado de Educação será responsável por definir a lista dos materiais básicos e fixar o valor do auxílio financeiro, a partir de uma pesquisa de preços realizada no comércio local.
A justificativa do deputado, que consta no documento do projeto, destaca que a iniciativa busca fortalecer a educação pública e promover igualdade de oportunidades entre os estudantes. “A educação é indiscutivelmente um elemento basilar para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Com a criação do Cartão Material Escolar, os alunos da rede pública terão acesso ao auxílio para a compra de seus materiais, de forma simples e digna”, escreveu o parlamentar.
Funcionamento do programa
- Formato: Cartão magnético (tipo débito) em nome do aluno
- Dados: CPF do responsável e nome da escola
- Público: Estudantes do ensino fundamental e médio
- Gestão: Secretaria Estadual de Educação definirá lista de materiais e valor
Impactos esperados
- Educacional: Promover igualdade de oportunidades
- Econômico: Incentivo ao comércio local sem burocracia
- Social: Acesso digno a materiais escolares básicos
Próximos passos
- Tramitação: Projeto segue para votação em plenário
- Previsão: Implementação após aprovação final e sanção
O deputado também ressaltou o impacto positivo que o programa deve gerar na economia local. “Merece destaque o incentivo ao comércio acreano, já que os varejistas que atenderem às regras previstas em edital poderão comercializar seus produtos diretamente aos beneficiários, sem burocracia”, acrescentou.
A iniciativa busca amenizar os custos familiares com educação e potencialmente reduzir a evasão escolar por falta de materiais, replicando modelos bem-sucedidos de transferência de renda vinculada a educação em outros estados.
