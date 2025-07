Epitaciolândia no pódio! Atletas da Escola Leão Dourado brilham no maior campeonato esportivo do Brasil

Durante o período da Expoacre Juruá, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e econômico do Vale do Juruá, a movimentação de pessoas cresce consideravelmente em Cruzeiro do Sul e região. Atenta a essa demanda e comprometida com o bom atendimento à população, a empresa Trans Acreana reforçou sua operação com mais um ônibus extra para garantir mais conforto e segurança aos passageiros.

Segundo o diretor de operações da empresa, Francisco Mendes, o reforço já está em circulação e permanecerá ativo durante todos os dias do evento. “Sabemos que a Expoacre Juruá é uma festa tradicional e que atrai um grande público. Nosso compromisso é com a população e, por isso, colocamos mais um ônibus à disposição, para assegurar que todos tenham acesso ao transporte de forma tranquila e organizada”, destacou Francisco.

O diretor também reforçou que a empresa está sempre de olho nas necessidades do povo acreano. “A Trans Acreana tem compromisso com os acreanos. Sabemos o quanto a mobilidade é importante, principalmente em eventos desse porte. Nossa missão é atender com qualidade, pontualidade e respeito aos nossos passageiros”, concluiu.

A iniciativa da Trans Acreana reforça o papel essencial que a empresa desempenha no Estado, ligando municípios, promovendo o desenvolvimento regional e contribuindo diretamente para o bem-estar das comunidades. Ao atender com eficiência e sensibilidade as necessidades dos usuários, especialmente em momentos de grande fluxo, a empresa reafirma sua importância como parceira do povo acreano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários